„Beschissene Meinung“: PSG-Coach Enrique teilt gegen englische Legende aus

Luis Enrique hat mit deutlichen Worten kritische Töne nach dem spektakulären Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern mit neun Toren kommentiert. Der PSG-Trainer will sich von der Kritik nicht beeindrucken lassen und hält weiter an seinem Weg fest.

„Es ist wie im Leben, es gibt überall Meinungen. Und ich denke, dass es nicht wichtig ist, alle Meinungen zu respektieren“, sagte der Spanier bei einer Pressekonferenz von Paris Saint-Germain: „Denn wenn es eine beschissene Meinung ist, muss man die nicht respektieren.“ Seine Mannschaft hatte am vergangenen Dienstag ein denkwürdiges Spiel gegen die Münchner geliefert und am Ende mit 5:4 gewonnen.

Rooney kritisiert PSG-Defensive von Luis Enrique

„Die Defensive von beiden Mannschaften war wirklich schlecht“, hatte Englands Ex-Nationalspieler Wayne Rooney als Reaktion auf Aussagen seines Landsmanns Harry Kane von den Bayern reagiert. Münchens Goalgetter hatte gesagt: „Auch wenn insgesamt neun Tore fielen, gab es einige großartige Abwehrleistungen zu sehen.“

Rooney (40), dessen eigene Trainerkarriere nach dem Aus nach wenigen Monaten bei Plymouth Argyle schon wieder ins Stocken geraten ist, hatte als TV-Experte das Abwehrverhalten als „unreif“ bezeichnet und in Richtung des PSG-Coaches gesagt: „Luis Enrique ist ein Top-Trainer. Als seine Mannschaft 5:2 vorn lag, hätte er ihr sagen sollen: Lasst uns den Laden dichtmachen und in die Defensive begeben.“ Konkret auf diese Aussagen wurde Luis Enrique in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Lorient allerdings nicht angesprochen.

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„Es gibt Menschen, die mögen Fußball wie diesen – das ist die Mehrheit, und ich zähle auch dazu“, ergänzte der ehemalige Profi: „Aber es gibt auch Leute, die das so nicht mögen.“ Darauf müsse man aber nicht viel geben, meinte Luis Enrique. Die Mehrheit habe das Spiel genossen. Am kommenden Mittwoch muss Titelverteidiger PSG im Rückspiel bei den Bayern um den Einzug ins Finale der Champions League antreten. (mp/dpa)