„Berührt uns zutiefst“: Bundesligist beschenkt Hamburgs 0:66-Klub

Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt hat mit einer Geste der Anerkennung beim Hamburger Amateurklub Moorburger TSV für große Freude gesorgt. Nach einer 0:66-Niederlage des Kreisklasse-Teams gegen den SVS Mesopotamien II schickten die Hessen nun sieben Trikots in den hohen Norden. Der Dank darüber und über die Worte aus Frankfurt fiel überschwänglich aus.

„Ihr hattet lediglich sieben Spieler:innen zur Verfügung, seid trotzdem angetreten und habt mit vollem Einsatz gespielt“, schrieb die Eintracht laut Angaben der Moorburger: „Das allein zeigt Charakter, Herz und den Geist, den Sport ausmachen sollte.“ Und: Wir sehen Euch, wir respektieren Euch, wir feiern Euren Einsatz.“

„Wir sehen euch“: Eintracht Frankfurt lobt Moorburger TSV

Die Präsidentin des Moorburger TSV, Yvonne Petrich, und Abteilungsleiter Patrick Stritzki bedankten sich im Namen des gesamten Vereins „sehr herzlich für diese besondere und wertschätzende Geste“, wie der Klub mitteilte.

„Solche Worte eines Bundesliga-Vereins berühren uns zutiefst und zeigen, dass Fair Play und Respekt keine Frage der Liga sind, sondern der Haltung – von der Bundesliga bis zur Kreisklasse“, hieß es in einem Instagram-Post.

Es ist ein nicht alltäglicher Austausch zwischen dem Spitzenklub und den Amateuren nach einer nicht alltäglichen Niederlage, die noch höher hätte ausfallen können. Der Torwart der Moorburger habe „super gehalten“, hatte Stritzki im Oktober in einem „Spiegel“-Interview gesagt: „Ohne den hätte es dreistellig werden können.“ (sid/mp)