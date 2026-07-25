Real Madrid macht offenbar Ernst bei Yan Diomande: Die Königlichen sollen für Leipzigs 19-jährigen Shootingstar ein Gesamtpaket über 100 Millionen Euro bieten. Auch Paris Saint-Germain ist interessiert – obwohl RB einen Sommer-Transfer bislang kategorisch ausschließt.

Bei der WM hatte der Ivorer Yan Diomande (r.) auch die deutsche Mannschaft um Bayern-Star Aleksandar Pavlovic vor Probleme gestellt. IMAGO/Marc Schueler

Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat nun offenbar auch das Interesse von Real Madrid geweckt. Wie unter anderem „The Athletic“ berichtet, befindet sich der spanische Rekordmeister bereits in Gesprächen mit RB Leipzig. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bieten die Königlichen insgesamt 100 Millionen Euro.

Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain soll an dem 19-Jährigen interessiert sein. Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen. „Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern“, so Diomande.

RB Leipzig lehnt Wechselwunsch von Diomande bislang ab

Anzeige

Der Teenager war erst vor einem Jahr vom spanischen Klub CD Leganés nach Leipzig gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte einem Sommer-Transfer zuletzt erneut eine Absage erteilt.

„Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab“, sagte er während der WM der „Bild“. Es werde der Zeitpunkt kommen, dem Spieler den nächsten Schritt zu ermöglichen, „aber nicht dieses Jahr“. (sid/mp)