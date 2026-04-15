Bericht: Deutscher Trainer vor Engagement bei Premier-League-Klub

Marco Rose soll den AFC Bournemouth zur neuen Saison als Trainer übernehmen. Laut eines Berichts des „Telegraph“ ist der 49-Jährige aktuell der Top-Kandidat beim englischen Erstligisten auf die Nachfolge von Andoni Iraola.

Der Spanier hatte angekündigt, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Neben Rose ist Kieran McKenna von Ipswich Town ein Kandidat, dafür müsste Bournemouth allerdings wohl eine Ablöse von fast sieben Millionen Euro zahlen.

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Rose hat in Leipzig noch Vertrag bis Saisonende

Bei Rose gäbe es diese Probleme nicht, sein Vertrag bei RB Leipzig läuft Ende Juni aus. Rose hatte den Bundesligisten bis Ende März 2025 trainiert, war dann von seinen Aufgaben entbunden worden.

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Bournemouth ist aktuell Elfter der Premier League. Der Klub von der Südküste liegt aber nur drei Punkte hinter Platz sechs und hofft auf eine Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison. (kk/dpa)