Bericht: CDU will WM nach Deutschland holen

Die Union will die Fußball-WM 2042 offenbar nach Deutschland holen. Einem Bericht der „Rheinischen Post“ zufolge geht dies aus einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag im Februar hervor, der der Zeitung vorliegt. Darin heißt es, dass die CDU Deutschlands eine deutsche Bewerbung beim Weltverband FIFA für das Turnier in 16 Jahren befürworte.

In dem Papier wird laut „RP“ auch die Bundesregierung aufgefordert, ein Konzept für Deutschland als Austragungsort zu erarbeiten und eine Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu unterstützen. Dem Parteitag solle zudem die Annahme des Antrags empfohlen werden.

„Eine Austragung ist eine Einladung an die Welt, Kultur kennenzulernen und Gastfreundschaft in Deutschland mitzuerleben“, heißt es in dem CDU-Antrag. Es gebe eine Vielzahl an Turnieren in autoritär geführten Ländern wie Katar 2022 oder Saudi-Arabien 2034, die die Weltmeisterschaft nutzen wollten, „um ihr Image aufzupolieren“ Daher sollte es für Deutschland ein Anliegen sein, „als Ausrichtungsland die Werte des Fußballs wie zum Beispiel Fairplay als Rechtsstaat und Demokratie zu vertreten“.

Neuendorf: „Besitzen eine ausgezeichnete Infrastruktur“

Deutschland hat eine Männer-WM bislang in den Jahren 1974 und 2006 ausgerichtet, 2024 fand hierzulande etwa auch die EM statt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte zuletzt, dass er eine Bewerbung des Verbandes um die Ausrichtung der WM in den Jahren 2038 oder 2042 erwägt. Er könne sich „grundsätzlich vorstellen, dass wir uns perspektivisch mit dieser Frage auseinandersetzen und schauen, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Bewerbung überhaupt denkbar ist“, sagte der 64-Jährige: „Klar ist, dass es nur wenige Verbände in der Welt gibt, die die Infrastruktur haben, um ein solches Turnier mit 48 Mannschaften und den damit einhergehenden Anforderungen zu stemmen. Wir können selbstbewusst sagen, dass wir eine ausgezeichnete Infrastruktur besitzen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Angstschweiß“: St. Pauli-Präsident Göttlich legt nach – deutliche Kritik von Rettig

Die nächste WM findet im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) statt. Die Turniere 2030 und 2034 waren im Dezember 2024 nach einem fragwürdigen Prozess ohne Gegenkandidaturen vergeben worden. (sid/hmg)