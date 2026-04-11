Bericht: BVB-Star Schlotterbeck erhält Wechsel-Verbot für einen Klub

Die Diskussion über eine mögliche Ausstiegsklausel im neuen Vertrag von Nico Schlotterbeck hält Borussia Dortmund in Atem. „Wir haben uns die ganze Zeit nicht zu Vertragsinhalten geäußert, und das werden wir auch weiterhin nicht tun“, sagte der neue Sportdirektor Ole Book bei Sky im Vorfeld des Bundesliga-Spiels gegen Bayer Leverkusen.

Es sei „ganz wichtig, dass Nico das Zeichen gesetzt hat, dass er hier sein möchte, dass er seinen Vertrag verlängert hat“, betonte Book. „Ich bin mir sehr sicher, dass Nico ganz lange bei uns bleiben möchte.“ Niko Kovac fügte hinzu: „Jetzt ist alles vom Tisch, beide Seiten sind glücklich – ich als Trainer natürlich auch.“

Schlotterbeck: Wechsel zum FC Bayern im Sommer ausgeschlossen

Schlotterbeck (26) hatte seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim BVB am Freitag bis 2031 verlängert – Medienberichten zufolge allerdings mit einer Ausstiegsklausel, die für bestimmte Topklubs schon in diesem Sommer greifen könnte. Demnach seien dann 50 bis 60 Millionen Euro für den BVB-Abwehrchef zu bezahlen. Allerdings gibt es dafür wiederum eine Einschränkung, wie die „Bild“ berichtet. Demnach sei in der Klausel auch festgehalten worden, dass Schlotterbeck zu einem Klub nicht wechseln dürfe – und zwar zum FC Bayern München.

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Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern an Schlotterbeck waren allerdings ohnehin erkaltet, als der deutsche Rekordmeister im Februar den Vertrag von Innenverteidiger Dayot Upamecano um vier Jahre bis 2030 verlängert hatte. Interesse an Schlotterbeck soll es in erster Linie vom FC Liverpool, Real Madrid und Manchester United geben. (sid/tb)