Berater erstaunlich offen: Kehrt Füllkrug in die Bundesliga zurück?

Dass es Niclas Füllkrug seit seinem Wechsel zu West Ham United nicht gelungen war, in der Premier League durchzustarten, ist ein offenes Geheimnis. Der Vertrag des 32-Jährigen ist zwar bis 2028 datiert, doch sein Spielerberater Thorsten Wirth ließ nun überraschend durchblicken: Eine Bundesliga-Rückkehr könnte näher sein, als gedacht.

„Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, sagte der Geschäftsführer der Berateragentur ROOF im „TOMorrow Business“ Podcast von Journalist Tom Junkersdorf. Auf die Frage, ob Wirth den 32-Jährigen jetzt „von der Insel holt“, sagte der Berater: „Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren. Aber sagen wir mal so: Das kann, glaube ich, schon Sinn machen, dass man da was verändert.“

Wirth: „Der Transfer hat nicht funktioniert“

Füllkrug war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt, seine Zeit dort ist jedoch von großem Verletzungspech geprägt. Auch Wirth sprach von einem „negativen Momentum“. In seiner ersten Saison in England erzielte Füllkrug in 18 Ligaspielen drei Tore. In dieser Spielzeit blieb er in sechs Ligaspielen ohne Treffer, bevor er im Oktober mit einem Muskelbündelriss erneut ausfiel.

Zuletzt gehörte der ehemalige Stürmer von Hannover 96, Werder Bremen und dem BVB nicht mehr zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. (dpa/jh)