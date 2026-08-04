Nach dem Aus bei der WM im Sechszehntelfinale, übernimmt „Bubista“ eine neue Trainerposition. Diesmal bei einem marrokanischen Erstligisten.

Bubista winkt nach dem 0:0 gegen Saudi-Arabien den Fans zu. IMAGO / ZUMA Press Wire

Nachdem Pedro Leitão Brito „Bubista“ den Außenseiter Kap Verde bei der WM sensationell ins Sechzehntelfinale geführt hat, übernimmt der Trainer eine neue Aufgabe.

Wie der marokkanische Verein Renaissance de Berkane am Dienstag in den sozialen Netzwerken bekannt gab, unterschrieb der Trainer beim Erstligisten einen Vertrag bis 2028.

Bubista wird Trainer von Renaissance de Berkane in Marokko

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„Willkommen in Berkane, Bubista!“ lautete die Überschrift zu dem knapp zweiminütigen Video, dass der Topklub RS Berkane (Meister 2025, Vize-Meister 2026) auf Instagram teilte und in dem der 56-Jährige zunächst noch unerkannt durch die marokkanischen Straßen läuft, bevor er zur Vertragsunterschrift in Berkane eintrifft.Für Kap Verde hatte Bubista seit 2020 für 67 Spiele an der Seitenlinie gestanden.

Bei seiner WM-Premiere hatte der Inselstaat unter anderem in der Vorrunde mit dem Unentschieden (0:0) gegen den späteren Weltmeister Spanien sowie dem Einzug in die K.o.-Runde und der knappen Niederlage gegen Argentinien (2:3) im Sechzehntelfinale für Furore gesorgt. Warum Bubista sein Amt bei Kap Verde aufgab, ist nicht bekannt.