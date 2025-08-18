Beim West-Kracher im DFB-Pokal: Essen und Dortmund sind in ihrer Trauer vereint

Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund sind Nachbarn, Freunde und Rivalen. Ihr letztes Duell war der Beginn einer ganz großen Geschichte.

Am 9. August 2008 betritt ein Mann mit wehendem blonden Haar und schmaler Brille energisch den Rasen an der Essener Hafenstraße. Eine Rudelbildung ist zu schlichten im DFB-Pokal-Erstrundenspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund, und er will ein Zeichen setzen: Nichts da. Das hier ist jetzt meine Mannschaft! Es ist sein erstes Pflichtspiel als BVB-Trainer. Es ist Jürgen Klopp.

BVB-Trainer Kovac weiß: „In Essen brennt die Hütte“

„In der Viererkette dürfen die Youngster Mats Hummels und Neven Subotic ran“, hält der „Kicker“ damals erstaunt fest, beide sind 19 Jahre alt. Der BVB gewinnt 3:1 – es ist der Beginn einer ganz, ganz großen Geschichte, der wahrscheinlich größten in der BVB-Historie.

Mats Hummels war beim Pokal-Duell gegen den RWE 2008, 19 Jahre alt. imago/Uwe Kraft Mats Hummels war beim Pokal-Duell gegen den RWE 2008, 19 Jahre alt.

Wenn sich die Nachbarn, Freunde und Rivalen am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) zum ersten Mal seitdem in einem Pflichtspiel wiedersehen, wieder in Essen, wieder in der ersten Runde, dann darf es wieder so laufen. Zumindest aus BVB-Sicht. Auch wenn der Vergleich mit dem Säulenheiligen Klopp für jeden Nachfolger fies ist.

Niko Kovac freut sich jedenfalls schon. „Denn dann“, betont der heutige Dortmunder Trainer, „geht es ans Eingemachte: Hafenstraße, das Licht geht an. In sensationeller Atmosphäre. Dort brennt die Hütte.“ Kovac will es aber auf „eine Pflichtaufgabe runterreduzieren“. Sportdirektor Sebastian Kehl war in Klopps erstem Spiel der Kapitän. „Wir müssen eine Runde weiterkommen“, forderte Kehl nun.

Ruhrpott-Rivalen trauern um Weltmeister Frank Mill

Nach der 40 Kilometer langen Anreise über die A40 und A42 sollte das Spiel ein klassischer Pokal-Fight werden. Ein aggressiver Außenseiter, nach vorne gepeitscht von den Fans, ein Favorit, der eigentlich „nur“ seine Klasse ausspielen muss. Vorher werden beide Teams allerdings in Trauer vereint sein – im Gedenken an Frank Mill. „Er hat Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund gleichermaßen geprägt – und war weit über das Ruhrgebiet hinaus ein Botschafter für unseren Fußball“, sagte RWE-Vorstand Alexander Rang. „Wir sind dankbar, dass wir (…) die Möglichkeit haben, uns gemeinsam von ihm zu verabschieden.“ Mill, Weltmeister von 1990, spielte neun Jahre lang für Essen – und acht für Dortmund.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie das im Pokal so ist, wird es danach vor allem beim Underdog kribbeln. Ob die BVB-Abwehrsorgen eine Hilfe sein können? Der frühere Bundesliga-Profi Klaus Gjasula setzt eher auf den Heimvorteil. „Sie kennen die Riesen-Stadien, aber hier bei uns ist das ein Hexenkessel“, warnte der albanische Nationalspieler. „Flutlichtspiele“, betonte Gjasula, „sind die geilsten Spiele. Dafür sind wir Profis geworden.“ Zum Pokal gehört traditionell auch beim Duell 3. Liga gegen Champions League das Beschwören der Außenseiterchance – obwohl RWE den BVB zuletzt 1960 in einem Pflichtspiel bezwungen hat: „Im Fußball ist alles möglich. Wir müssen aggressiv, kompakt sein – und versuchen, ihnen den Nerv zu rauben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Weltmeister und BVB-Legende: Fußball-Deutschland trauert um Frank Mill (67)

2008 ist das nur teilweise gelungen, immerhin stand es zur 60. Minute noch 1:1. Am Ende aber 1:3, was auch Jürgen Klopp beruhigte. Er sah damals noch reichlich Steigerungspotenzial, sagte aber: „Damit kann ich für heute gut leben.“ Das könnte Niko Kovac wohl auch. (sid/hen)