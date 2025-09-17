mopo plus logo
Christian Wolfsburg applaudiert den Wolfsburg-Fans.

Christian Eriksen ist neu beim VfL Wolfsburg, war gegen Köln erstmals im Kader. Foto: imago/Jan Huebner

Beim Waffeln Backen: Wolfsburg-Star Eriksen stellt Ansprüche

Neuzugang Christian Eriksen will dem Bundesligisten VfL Wolfsburg so schnell wie möglich auf dem Platz helfen – am liebsten schon im nächsten Spiel. „Ich trainiere natürlich, ich bin fit und bereit“, sagte Eriksen in einer Medienrunde am Rande des „Wir für euch“-Tages des VfL: „Aber es ist dem Fitnesstrainer überlassen und dem Trainer, wann ich spiele.“

Schon in der nächsten Bundesligapartie bei Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) könnte der dänische Rekordnationalspieler debütieren. Ob er kurz nach seinem Wechsel dafür bereit wäre? „Wenn Sie mich fragen: ja. Aber der Trainer stellt die Mannschaft auf und entscheidet, wer bereit ist für das Spiel. Aber ich bin bereit zu spielen.“

Zunächst engagierte sich der 33-Jährige aber erst einmal in einem Seniorenheim in seiner neuen Wahlheimat. Mit den Bewohnern dort backte er im Rahmen des Projekttages an der Seite des neuen VfL-Trainers Paul Simonis Waffeln, spielte Bingo und strich ein paar Wände. (sid)

