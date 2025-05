Beim ETV ausgebildet: Werder-Star will Bremen verlassen

Bei Werder Bremen geht es rund. Erst hatte der Verein bekannt gegeben, dass Ole Werner seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will, dann hatte der Verein die Reißleine gezogen und den 37-Jährigen freigestellt. Jetzt gibt es auch noch Berichte, dass ein Top-Stürmer die Bremer im Sommer verlassen könnte. Laut einem Bericht von der „Deichstube“, plant der gebürtige Hamburger Justin Njinmah einen Abgang in diesem Sommer.

Der 24-Jährige blickt auf eine durchwachsene Saison zurück. Nur 3 Tore gelangen ihm in 26 Bundesliga-Partien. In der Hinrunde verpasste Njinmah mehrere Spiele wegen einer Sprunggelenksverletzung, danach schaffte er es bei Bremen nicht über die Jokerrolle hinaus. Nachdem die Saison nun zu Ende ist, hat sich der beim ETV ausgebildete Hamburger Gedanken über seine Zukunft gemacht.

Wenige Spielzeit macht Njinmah zu schaffen

Wie die „Deichstube“ berichtet, ist er mit seiner Rolle nicht zufrieden und strebt daher einen Wechsel an. Insbesondere Ex-Trainer Ole Werner soll für Njinmah ein Wechselgrund gewesen sein, denn der flinke Flügelstürmer sah für sich unter Werner keine Zukunft mehr. Ob die vor kurzem bekanntgegebene Freistellung von Werner diesen Wechselwunsch in irgendeiner Form beeinflussen wird, ist noch nicht klar.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ein „Hells Angel“ packt aus: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“ Die Akte Block : Erschütternde Details zum Entführungsfall

: Erschütternde Details zum Entführungsfall Carlotta (16), Pflegefall : Warum Sylts medizinische Versorgung dem Teenager zum Verhängnis wurde

Warum Sylts medizinische Versorgung dem Teenager zum Verhängnis wurde Hamburg entdecken : Geheimtipps für die schöne Jahreshälfte

: Geheimtipps für die schöne Jahreshälfte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wie HSV-Boss Stefan Kuntz die historische Saison erlebte & Gewinner und Verlierer beim FC St. Pauli

die historische Saison erlebte & beim FC St. Pauli 20 Seiten Plan7: Spektakuläres „Mission Impossible“-Finale, Abschied vom Thalia-Ensemble & Kultur-Tipps für jeden Tag

Der seit 2021 in Bremen spielende Rechtsfuß soll laut der „Deichstube“ auch schon Interessenten auf dem Markt haben, wobei bei Werder noch keine konkreten Angebote eingegangen sein sollen. Fakt ist jedoch, Bremen ist in diesem Sommer auf Einnahmen angewiesen und da würde der Abgang eines Ersatzspielers, der immer noch Vertrag bis 2027 hat, ein erträglicher Verlust sein. Zumal der Hamburger laut Transfermarkt.de einen geschätzten Marktwert von rund 7 Millionen Euro hat.

Bremen könnte nächste Saison einen komplett neuen Sturm haben

Ein Wechsel könnte also für beide Seiten Sinn ergeben. Nachdem die Bremer aber schon Stürmer Oliver Burke ablösefrei in Richtung Union Berlin verloren haben und RB Leipzig-Leihspieler André Silva den Verein auch verlassen hat, würde ein weiterer Stürmer-Abgang einen großen Umbruch zur Folge haben. Denn auch Star-Stürmer Marvin Ducksch soll Geld in die Bremer Kasse spülen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nach 15 Jahren“: HSV-Profi verabschiedet sich mit einem Seitenhieb

Justin Njinmah war mit 10 Jahren in die Jugend des Eimsbütteler TV gekommen. Er war dort bis in die U19 geblieben, ehe er 2018 zu Holstein Kiel wechselte, von wo er wiederum zwei Jahre später ablösefrei zu Werder Bremen wechselte.