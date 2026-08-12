Seit über 25 Jahren hat es keine Stehplätze für DFB-Fans gegeben. Das wird sich nun ändern – pünktlich zum Heim-Debüt von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp darf sich als neuer Bundestrainer künftig auch über die Unterstützung der deutschen Fans von Stehplätzen freuen. IMAGO/HMB Media/Claus

Beim Heim-Debüt von Jürgen Klopp am 27. September kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit mehr als 25 Jahren wieder von Stehplätzen aus angefeuert werden. Auch bei UEFA-Spielen der Frauen-Nationalelf und der U21 der Männer werde es wieder Stehplätze geben, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit und betonte, dies sei „ein Zeichen“ für die Bedeutung von Fans und Fankultur.

„Stehplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland. Aus dem Dialog mit unseren Fans wissen wir, wie groß der Wunsch nach Stehplätzen bei Länderspielen ist“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Deshalb habe sich der Verband in den vergangenen Jahren innerhalb der Europäischen Fußball-Union für die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen und Turnieren starkgemacht.

DFB ermöglicht Stehplätze für Fans bei Länderspielen

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„Wir freuen uns, diesen Wunsch nun gemeinsam mit unseren Fans umsetzen zu können, und hoffen, damit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung der Stimmung bei Länderspielen zu leisten. Außerdem schaffen wir ein weiteres preisgünstiges Angebot für unsere Fans, denn Fußball ist für alle da“, sagte Neuendorf.

Die Anzahl der Stehplätze richtet sich nach Spielort und Paarung. Für die Nations-League-Spiele gegen Griechenland in Augsburg (27. September) und gegen Serbien in München (1. Oktober) werden Tickets ab 18 Euro zu haben sein, Mitglieder des „Fan Clubs Nationalmannschaft“ zahlen noch drei Euro weniger. Verkaufsstart ist der 18. August.

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UEFA hat Stehplatz-Verbot schon 2022 aufgehoben

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte das generelle, seit 1998 geltende Stehplatzverbot für internationale Wettbewerbe bereits vor der Saison 2022/23 aufgehoben. Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien, dann zusätzlich auch die Niederlande, Belgien, Schottland, Portugal und Österreich durften Stehplätze in Vereinswettbewerben der Männer wieder öffnen. Für die Saison 2026/27 wird das Programm für die beteiligten Verbände auf alle UEFA-Wettbewerbe ausgeweitet.

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Klopp gibt sein Bundestrainer-Debüt am 24. September auswärts – in Amsterdam gegen die Niederlande. Es folgen die Heimspiele gegen Griechenland und Serbien. (mp/sid)