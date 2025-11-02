mopo plus logo
Nick Woltemade hebt die Hand

Nick Woltemade wurde bei der Niederlage von Newcastle United früh ausgewechselt. Foto: IMAGO / Every Second Media

Beim Abstiegskandidaten: Tag zum Vergessen für DFB-Star Woltemade

Newcastle United kommt in der englischen Premier League nicht richtig in Schwung. Mit einem unauffälligen Nick Woltemade verlor der Champions-League-Teilnehmer beim vorherigen Tabellenvorletzten West Ham United mit 1:3 (1:2). Der deutsche Nationalstürmer wurde bereits zur Pause ausgewechselt. Newcastle fiel vor dem Champions-League-Duell mit Athletic Bilbao am Mittwoch auf Platz 13 zurück. West Ham jubelte ohne den verletzten Niclas Füllkrug über den zweiten Saisonsieg.

Dabei begann für Newcastle alles nach Plan: Jacob Murphy sorgte früh mit einem Schluss ins lange Eck für die Führung (4. Minute). Sicherheit brachte das 1:0 jedoch nicht. Die Gäste und vor allem Deutschlands Innenverteidiger Malick Thiaw hatten zunächst Glück, als Schiedsrichter Robert Jones nach intensivem Video-Studium einen von Thiaw verschuldeten Foulelfmeter wieder zurücknahm. 

West Ham dreht Spiel noch vor der Halbzeit

Die kriselnden Gastgeber konnten dennoch noch vor der Pause das Match drehen: Lucas Paqueta traf nach einem Fehler von Torwart Nick Pope zum 1:1 (35.). Sven Botman lenkte per Grätsche den Ball in der Nachspielzeit zum 1:2 ins eigene Tor (45.+5).

Im Olympiastadion von London lief es für Newcastle auch nach der Woltemade-Herausnahme in der Offensive nicht besser. West Ham hatte mehrfach die Chance auf die Entscheidung, bis der Tscheche Tomás Soucek in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf (90.+7). Wieder sah Keeper Pope unglücklich aus. (dpa/vb)

