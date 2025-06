Bei verpatztem Alonso-Debüt: Real-Star Bellingham beleidigt Schiri

Holpriges Debüt für Xabi Alonso: Der neue Trainer ist mit Real Madrid in seinem ersten Spiel zum Auftakt der Klub-WM, während dem es wegen Jude Bellingham zu einem Zwischenfall kam, nicht über ein mühsames Remis gegen Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien hinausgekommen.

Beim 1:1 (1:1) bei 30 Grad in Miami hatten Alonso und Co. sogar noch Glück, dass der Außenseiter einige gute Möglichkeiten liegen ließ. Federico Valverde vergab in der Nachspielzeit die große Chance auf einen schmeichelhaften Sieg für Madrid, als der 26-Jährige einen Strafstoß verschoss (90.+2).

Debüt für Real-Profis Huijsen und Trent Alexander-Arnold

„Wir müssen aus jedem Spiel das Positive ziehen und daraus lernen, was wir verbessern können“, sagte Alonso, der auf den erkrankten Starstürmer Kylian Mbappé verzichten musste: „Ich würde sagen, die erste Halbzeit war nicht so gut wie die zweite.“

In der Real-Abwehr stellte Alonso die beiden Neuzugänge Dean Huijsen (AFC Bournemouth) und Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) gleich in die Startelf – und eigentlich hätten sie früh ihr erstes Gegentor mit den Königlichen kassieren müssen. Doch Marcus Leonardo schoss knapp daneben (10.).

Bellingham zeigt seinen Frust über Schiri-Entscheidung

Bereits in der 23. Minute zeigte Jude Bellingham seinen Frust. Nachdem er einen Ball von João Cancelo ins Aus blockte, forderte er Einwurf für sein Team, da der Ball seiner Meinung nach noch Cancelo berührt hatte.

Ein Zweikampf zwischen Jude Bellingham und João Cancelo (l.) war der Auslöser für die Beleidigung an den Schiedsrichter. imago images / Agencia EFE Ein Zweikampf zwischen Jude Bellingham und João Cancelo (l.) war der Auslöser für die Beleidigung an den Schiedsrichter.

Der Linienrichter entschied jedoch zugunsten von Al-Hilal, worauf Bellingham lautstark mit einem „Fuck off“ („Verpiss dich“) reagierte – deutlich hörbar über die Mikrofone im Hard Rock Stadium in Miami. Eine Strafe blieb für den 21-Jährigen dennoch aus. DAZN-Experte Sebastian Kneißl witzelte: „Ich glaube, er hätte gerne einen Einwurf gehabt.“

Garcia schießt das erste Tor in der Madrid-Ära Xabi Alonso

Im weiteren Verlauf der Partie spielte Al-Hilal immer wieder frech nach vorne, doch jubeln durfte erst einmal Alonso: An der Seitenlinie zeigte der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen beide Fäuste, als Gonzalo Garcia gleich Reals erste richtige Chance zur Führung nutzte (34.). Doch Ruben Neves glich nur kurze Zeit später durch einen Foulelfmeter (41.) aus.

Besonders Salem Al Dawsari sorgte für Al-Hilal immer wieder für Gefahr, auf der Gegenseite traf Arda Güler (46.) die Latte. In Gruppe H geht es für Real am Sonntag (21 Uhr MESZ/DAZN) gegen CF Pachuca weiter, zum Gruppenabschluss wartet noch RB Salzburg (27. Juni). (sid/abl)