Bei Spiel gegen St. Pauli: Spendersuche für Dinkci-Freundin „voller Erfolg“

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat die Registrierungsaktion zur Spendersuche für die an Leukämie erkrankte Freundin von Profi Eren Dinkci, Cinja, als „vollen Erfolg“ gefeiert. Wie der Verein bekannt gab, haben sich am Rande des Heimspiels gegen den FC St. Pauli am vergangenen Samstag 455 Menschen neu als Stammzellenspender registrieren lassen.

Der Verein hatte gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und dem SC Freiburg, Dinkcis Stammverein, zu der Aktion aufgerufen. Der „große Dank“ des Vereins gelte „allen Helferinnen und Helfern, der DKMS, allen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie jeder einzelnen Person, die sich registriert oder diese Aktion auf andere Weise begleitet hat“, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

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Dinkci, der mit seinem Treffer zum 2:0 gegen St. Pauli für einen emotionalen Höhepunkt gesorgt hatte, und seine Freundin hatten deren Erkrankung vor zwei Wochen öffentlich gemacht. Wer weiterhin helfen möchte, kann dies tun: Online ist eine Registrierung unter www.dkms.de/cinja möglich. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können mitmachen. (sid)