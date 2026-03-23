Bei HSV-Spiel verletzt: Hamburger Nationalspieler fehlt BVB und DFB

Das ist bitter: Mittelfeldspieler Felix Nmecha wird Borussia Dortmund für den Großteil der restlichen Saison fehlen und verpasst die anstehenden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft.

Der 25-Jährige erlitt im Heimspiel gegen den HSV am Samstag (3:2) eine Außenbandverletzung im Knie und fällt „mehrere Wochen“ aus. Das teilte der BVB am Montag mit. Die Bundesliga-Saison endet am 16. Mai.

Der gebürtige Hamburger Nmecha sollte am Montag eigentlich nach Herzogenaurach reisen, um sich mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30.) vorzubereiten. Auch Aleksandar Pavlovic (Hüftprobleme) vom FC Bayern musste für die DFB-Testspiele absagen.

BVB: Nmecha verliert wichtige Spielzeit im Kampf um WM-Kader

Nmecha, der um einen Stammplatz auf der Doppelsechs kämpft, kann sich bei der ersten Maßnahme im WM-Jahr nun nicht zeigen. Wie viel Spielpraxis er bis zur WM-Nominierung im Mai noch sammeln kann, ist offen. Bisher bringt es Nmecha in der Nationalmannschaft auf sechs Länderspiele und einen Treffer.

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Mit dem BVB steht Nmecha auf dem zweiten Tabellenplatz, die Vizemeisterschaft ist den Westfalen so gut wie sicher. In dieser Saison stand Nmecha in allen 27 Bundesligaspielen auf dem Platz. Für ihn und Pavlovic Julian Nagelsmann muss umplanen. Der Bundestrainer muss zum Auftakt des WM-Jahres auf zwei weitere Nationalspieler verzichten – Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sind angeschlagen oder verletzt. An ihrer Stelle nominierte nominierte Nagelsmann die Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nach. (sid/dj)