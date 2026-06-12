Dino Toppmöller wird wohl den französischen Vizemeister RC Lens übernehmen. Die Parteien sollen sich bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben – inklusive Zweijahresvertrag.

Dino Toppmöller stand in der Bundesliga zuletzt für Frankfurt an der Seitenlinie. IMAGO/Noah Wedel

Dino Toppmöller steht kurz vor einem Engagement beim französischen Vizemeister RC Lens. Wie die französischen Medien „L’Équipe“ und „La Voix du Nord“ am Freitag berichteten, soll eine Einigung über einen Zweijahresvertrag mit dem 45-Jährigen erzielt worden sein.

Damit wäre Toppmöller der Nachfolger von Pierre Sage, der zu Beginn des Monats trotz einer erfolgreichen Saison seinen Rücktritt erklärt hatte. Unter Sage gewann Lens den französischen Pokal und qualifizierte sich als Vizemeister hinter Paris Saint-Germain für die Champions League. Daher zählt der RC spätestens jetzt zur Riege der europäischen Topklubs.

Topmöller arbeitete bis Januar für Eintracht Frankfurt

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Toppmöller war im Januar nach zweieinhalb Jahren als Trainer von Eintracht Frankfurt entlassen worden und seitdem ohne Verein. Zuvor arbeitete der Deutsche als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann für Bayern München und RB Leipzig und gewann mit dem aktuellen Bundestrainer zweimal die deutsche Meisterschaft. (sid/sil)