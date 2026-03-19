Kindesmissbrauch? Polizei ermittelt gegen ehemaligen NLZ-Trainer

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen ehemaligen Jugendtrainer wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs. „Wir gehen derzeit von zwei Verdachtsfällen aus. Die mutmaßlichen Geschädigten waren zu den jeweiligen Tatzeitpunkten zehn bzw. zwölf Jahre alt. Eine der Taten soll sich im Münchner Umland, eine weitere in Köln ereignet haben“, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der „Bild“. Der Beschuldigte befinde sich derzeit in München in Untersuchungshaft.

Dem Bericht zufolge sollen sich die beiden Taten 2009 und 2014 ereignet haben. Zwischen 2009 und 2011 war der Beschuldigte im Nachwuchsbereich des 1. FC Köln beschäftigt. Der Bundesliga-Klub wurde im Rahmen der Ermittlungen über die Vorwürfe informiert und unterstützt nach eigener Aussage „bei der Aufklärung des Sachverhalts selbstverständlich vollumfänglich und hat den Behörden umgehend geantwortet.“

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„Dem 1. FC Köln waren die im Raum stehenden Vorwürfe bis zum Eingang des behördlichen Schreibens gänzlich unbekannt“, teilte der Klub weiter auf Anfrage mit. „Es lagen zu keinem Zeitpunkt entsprechende Verdachtsmomente vor. Grundsätzlich nehmen wir das Thema Kinder- und Jugendschutz beim 1. FC Köln außerordentlich ernst.“ Im Nachwuchsleistungszentrum der Kölner existiert ein Schutzkonzept für Nachwuchsspielerinnen und -spieler, das stetig weiterentwickelt wird. (dpa/vb)