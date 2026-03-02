TV-Experte mit harter Musiala-Analyse: „Ich weiß nicht, was da los ist“

Jamal Musiala wird nach seinem Wadenbeinbruch langsam wieder in den Spielbetrieb des FC Bayern integriert. Der DFB-Star steht München seit Mitte Januar wieder zur Verfügung und kam seitdem auf Kurzeinsätze im sechs aus sieben Spielen. Lediglich gegen Frankfurt stand Musiala in der Startaufstellung, dazu kamen zwei Assists gegen Hoffenheim und Leipzig. Einsatzzeit und Leistung seien nach Didi Hamann ausbaufähig, Grund genug für den Sky-Experten mit dem Bayern-Star hart ins Gericht zu gehen.

„Ich glaube, dass Jamal Musiala sehr viel fehlt. Es ist im Moment ein Versuch, ihn zu integrieren. Er war natürlich mehrere Monate weg, was man nicht vergessen darf“, sagte Hamann nach dem Topspiel-Sieg beim BVB (3:2) „Er war keine Option für die Startformation gegen Dortmund, wird das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein. Ich weiß nicht, was da los ist.“

Hamann: „Musiala ist der Michael Jordan von Bayern München“

Weiter führteder Sky-Experte das Musiala-Gehalt an: „Er ist der Michael Jordan von Bayern München. So wird er bezahlt. Ich frage mich, wann er der Mannschaft wieder helfen wird oder helfen will. Nur es wurde ihm ein Vertrag gegeben letztes Jahr, der ihn gleichsetzt oder besser setzt als den englischen Nationalmannschaftskapitän, der wöchentlich Doppelpacks schnürt. Wenn du diesen Stellenwert hast, wenn du der bestbezahlte Spieler bist, dann bist du irgendwo auch der wichtigste, dann hast du zwei, drei Spiele Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen.“ (ea)