Pünktlich zur WM: Besondere Ehre für Beckham in den USA

Englands Fußball-Ikone David Beckham wird am Rande der Weltmeisterschaft auf Hollywoods legendärem „Walk of Fame“ verewigt. Der Stern für den 51-Jährigen soll wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel in den USA enthüllt werden. Bei dem Spiel am 12. Juni in Los Angeles stehen sich die USA und Paraguay gegenüber.

Mit dem Stern soll Beckhams Rolle „bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur“ gewürdigt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schweizer WM-Star: US-Behörden stoppen Einreise von Ex-Bundesliga-Profi!

Beckham war im Sommer 2007 von Real Madrid zu Los Angeles Galaxy gewechselt. Dort gewann er zweimal mit dem Team die MLS. Mittlerweile ist der 115-malige Nationalspieler Präsident von Inter Miami, den er als Mitglied einer Investorengruppe selbst gründete. Miami, Team von Weltmeister Lionel Messi, wurde in der vergangenen Saison Meister. (sid/sil)