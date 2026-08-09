Fußball

Beängstigende Szene: Spieler will Tor bejubeln – und stürzt in tiefen Graben

Frederik Ahrens Sportchef
Jacy springt in den Spielertunnel zum Kabinengang.
Jacy springt nach seinem Treffer über eine Werbebande, nicht ahnend, dass sich dahinter ein tiefer Graben befindet.

Kurioser Zwischenfall in Brasilien: Coritibas Jacy jubelt über seinen vermeintlichen Treffer, springt über die Werbebande – und stürzt in einen Spielertunnel. Kurz darauf folgt der nächste Dämpfer: Der VAR kassiert das Tor.

Jacy vom brasilianischen Erstligisten Coritiba erlebte gegen Chapecoense eine ebenso kuriose wie schmerzhafte Szene: Nach seinem vermeintlichen Treffer sprang der Verteidiger über die Werbebande und stürzte in einen tiefer gelegenen Spielertunnel. Wenig später nahm ihm der VAR auch noch das Tor.

Es war eine Torfeier mit unerwartetem Ausgang. Coritibas Innenverteidiger Jacy hatte gegen Chapecoense per Kopf getroffen und lief anschließend in Richtung Seitenlinie. Dort sprang der 28-Jährige über die Werbebande – und verschwand plötzlich aus dem Blickfeld.

Treffer von Jacy wegen Abseits wieder aberkannt

Hinter der Bande befindet sich im Couto-Pereira-Stadion ein tiefer gelegener Zugang zum Kabinenbereich. Jacy stürzte hinein und musste anschließend behandelt werden. Danach konnte er zunächst weiterspielen.

Jacy von Coritiba stürzt beim Torjubel die Treppe hinunter, während ein Helfer zugreift.
Den Ball hat er noch immer unter dem Trikot. Nach seinem Sprung in die Tiefe wird Jacy geholfen, wieder ins Licht zu kommen.

Damit war die Szene allerdings noch nicht beendet. Während der Brasilianer versorgt wurde, überprüfte der Videoassistent den Treffer. Ergebnis: Abseits. Das vermeintliche Tor wurde zurückgenommen.

Besonders bemerkenswert: Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bei Coritiba schon einmal ereignet. Bereits 2014 war der damalige Angreifer Joel bei einer Torfeier an derselben Stelle über die Bande gesprungen und ebenfalls in den Tunnel gefallen.

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Zwölf Jahre später wiederholte sich die Szene nun – mit dem zusätzlichen Ärger, dass Jacys Treffer am Ende nicht einmal Bestand hatte.

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