Fußball
Beängstigende Szene: Spieler will Tor bejubeln – und stürzt in tiefen Graben
Kurioser Zwischenfall in Brasilien: Coritibas Jacy jubelt über seinen vermeintlichen Treffer, springt über die Werbebande – und stürzt in einen Spielertunnel. Kurz darauf folgt der nächste Dämpfer: Der VAR kassiert das Tor.
Jacy vom brasilianischen Erstligisten Coritiba erlebte gegen Chapecoense eine ebenso kuriose wie schmerzhafte Szene: Nach seinem vermeintlichen Treffer sprang der Verteidiger über die Werbebande und stürzte in einen tiefer gelegenen Spielertunnel. Wenig später nahm ihm der VAR auch noch das Tor.
Es war eine Torfeier mit unerwartetem Ausgang. Coritibas Innenverteidiger Jacy hatte gegen Chapecoense per Kopf getroffen und lief anschließend in Richtung Seitenlinie. Dort sprang der 28-Jährige über die Werbebande – und verschwand plötzlich aus dem Blickfeld.
Treffer von Jacy wegen Abseits wieder aberkannt
Hinter der Bande befindet sich im Couto-Pereira-Stadion ein tiefer gelegener Zugang zum Kabinenbereich. Jacy stürzte hinein und musste anschließend behandelt werden. Danach konnte er zunächst weiterspielen.
Damit war die Szene allerdings noch nicht beendet. Während der Brasilianer versorgt wurde, überprüfte der Videoassistent den Treffer. Ergebnis: Abseits. Das vermeintliche Tor wurde zurückgenommen.
A Coritiba player scored away at Chapecoense in the Brazilian Serie A last night and jumped over the advertising board to celebrate, only to fall down a hole and injure himself… 🫣— Football Away Days (@FBAwayDays) 9. August 2026
After all that, the goal was disallowed too… 😭 pic.twitter.com/RBJriH2VkB
Besonders bemerkenswert: Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bei Coritiba schon einmal ereignet. Bereits 2014 war der damalige Angreifer Joel bei einer Torfeier an derselben Stelle über die Bande gesprungen und ebenfalls in den Tunnel gefallen.
Zwölf Jahre später wiederholte sich die Szene nun – mit dem zusätzlichen Ärger, dass Jacys Treffer am Ende nicht einmal Bestand hatte.
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