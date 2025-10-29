Kompany schwärmt von Köln-Juwel – Bayern mit Horror-Bilanz im DFB-Pokal

Trainer Vincent Kompany von Rekordpokalsieger Bayern München hat vor dem Zweitrundenduell beim 1. FC Köln vor Ausnahmetalent Said El Mala gewarnt. Kölns Stil stehe für schnelle Gegenstöße, die schon „vielen Mannschaften weh getan“ hätten, betonte der Belgier vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky), und „wenn am Ende der Konter ein Tor fällt, hat dieser Junge viel damit zu tun“.

Warum? „Er hat die erste Beschleunigung – und dann nochmal eine zweite. Das überrascht viele Verteidiger. Und er kann aus dieser Hochgeschwindigkeit immer zum Schießen kommen“, sagte Kompany, der Köln auch für die Abwehrarbeit lobte: „Sie verteidigen mit sehr viel Dringlichkeit, das mag ich als ehemaliger Innenverteidiger, sie schließen die Räume sehr schnell.“

Bayern hungrig auf ersten Pokalsieg seit 2020

Es sei daher „völlig normal“, dass Köln an seine Chance glaube, „aber wir nehmen auch sehr viel Hunger mit auf diesen Pokal“. Die Bayern haben den Pott seit 2020 nicht mehr gewonnen, in den vergangenen fünf Jahren war dreimal schon in der 2. Runde Endstation.

„Man spürt auf jeden Fall, dass es etwas Besonderes ist“, sagte Kompany: „Aber ich habe es lieber, dass wir diesen Druck haben. Das hat bis jetzt fast nie einen negativen Einfluss gehabt auf die Leistung meiner Mannschaft.“ Den Wunsch nach dem Cupsieg „haben nicht nur die Fans, er wird bei uns gelebt“, betonte er.