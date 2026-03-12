Bayerns verletzte Torhüter: Die unerwartete Rückkehr von Ex-HSV-Keeper Ulreich

Um Sven Ulreich war es lange Zeit ganz ruhig. Dies hatte zum einen mit einem schrecklichen privaten Schicksalsschlag zu tun. Doch auch sportlich spielte der 37 Jahre alte Torhüter beim FC Bayern hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig als Nummer drei nur noch eine Nebenrolle. Da Neuer und Urbig nun aber verletzt sind, rückt Ulreich unerwartet ins Rampenlicht.

Mindestens beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen wird der Schwabe die Nummer eins beim Rekordmeister sein. Wann Neuer nach einem Muskelfaserriss in der Wade und Urbig, der beim 6:1 in der Champions League in Bergamo kurz vor Schluss eine Gehirnerschütterung erlitten hat, zurückkehren, ist offen. Möglich also, dass Ulreich vor der Länderspielpause dann auch noch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch sowie in der Liga gegen Union Berlin (21. März) gefragt ist.

Ulreich mit schwerem Schicksalsschlag im letzten Jahr

Sein letztes von bisher 103 Pflichtspielen für die Bayern hatte Ulreich vor eineinhalb Jahren am 21. September 2024 beim 5:0 in Bremen bestritten. Bei seinen Einsätzen für die Münchner war auf Ulreich, einst die Nummer eins beim VfB Stuttgart, stets Verlass gewesen.

Dabei war der Fußball für den Keeper lange Zeit völlige Nebensache. Im vergangenen Sommer war Ulreichs Sohn Len mit nur sechs Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er versuche, gemeinsam mit seiner Frau und Tochter „Schritt für Schritt wieder ins Leben zu finden“, hatte Ulreich anschließend mitgeteilt.

Wird Ulreich auch über den Sommer hinaus bei Bayern bleiben?

Der FC Bayern unterstützte seinen Torhüter, der bis auf ein Jahr in Hamburg (2020/21) seit 2015 in München spielt, in dieser ganz schweren Zeit nach Kräften. Auch jetzt noch: Wie zu hören ist, können sich die Verantwortlichen eine Vertragsverlängerung mit dem loyalen Torwart über den Sommer hinaus vorstellen. Auch Ulreich soll, so der „Kicker“, nicht abgeneigt sein, seine Karriere fortzusetzen – weiterhin als Nummer drei.

Sollte Neuer, der am 27. März 40 wird, seinen Vertrag verlängern, bleibt die Torwart-Konstellation bei den Bayern bestehen. Wenn nicht, soll Urbig (22) die neue Nummer eins und ein starker zweiter Mann gekauft werden. Die derzeit ausgeliehenen Alexander Nübel und Daniel Peretz, die in München bis 2029 beziehungsweise 2028 noch unter Vertrag stehen, sollen nach Möglichkeit verkauft werden.

Zurück zur Aktualität: Am Samstag in Leverkusen stehen Trainer Vincent Kompany hinter Ulreich der erst 16-jährige Leonard Prescott oder Jannis Bärtl (19) zur Verfügung. Umso mehr rückt der 37 Jahre alte Routinier Ulreich in den Fokus. (sid/ea)