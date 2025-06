Fans sauer über neues Bayern-Trikot: Besondere Ehre für Thomas Müller

Der FC Bayern wird bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) sein neues rot-weißes Heimtrikot präsentieren. Zum Start in das Mammut-Turnier am Sonntag gegen Auckland City werden die Münchner Stars um Harry Kane und Joshua Kimmich erstmals das Dress tragen. Der Klub will „in Rot und Weiß Geschichte schreiben“, wie er mitteilte. Man nutze „die weltweit größte Bühne, um das neue Trikot einem globalen Publikum vorzustellen“.

Als besonderes Highlight werde es analog zum Auswärtstrikot einen exklusiven „Special Flock“ für Legende Thomas Müller geben. Das Design beinhaltet laut FC Bayern „ikonische Momente des Rekordspielers, als ein würdiges Tribut an sein letztes internationales Turnier für den FC Bayern im Rahmen der Klub-WM“.

Das spezielle Design für @esmuellert_ und sein letztes internationales Turnier für den FC Bayern.



Das adidas-Trikot, das im Design „Tradition und Heimatbewusstsein“ vereine, erstrahle „mit einem besonderen Detail, das die Verbundenheit zur Stadt München unterstreicht: einem stilisierten ‘M’, das als prominentes Designelement auf der Vorderseite eingearbeitet ist“, schrieben die Bayern.

Trikot kommt bei den Fans gar nicht gut an

Bei den Fans sorgt das neue Trikot eher für Unverständnis als für Begeisterung. Besonders das „M“ ist für viele Fans ein Störfaktor. Ein Bayern-Fan kann nicht glauben, dass das das echte Trikot ist, und vermutet einen Prank von Comedian Jan Böhmermann. „Das kann nur ein Fünfjähriger designt haben“, schreibt ein anderer. Manche Fans fühlen sich durch die weißen Akzente auch an einen „Nikolausbart“ erinnert. Ein anderer hat gleich Nikolausbärte in die Trikot-Fotos reineditiert. Auch die Entscheidung von Florian Wirtz, den Bayern abzusagen und zu Liverpool zu wechseln, wird mit dem Trikot in Verbindung gebracht: „Jetzt verstehe ich, warum Wirtz zu Liverpool gehen wollte.“

Viele Fans hätten sich stattdessen ein simples rotes Trikot ohne Muster und Akzente gewünscht. „Was ist so schwer daran, ein Trikot zu entwerfen, das einfach nur rot ist?“, fragen sich mehrere Fans in den Kommentaren unter dem Post der Trikot-Präsentation bei Instagram. Für den Hersteller Adidas könnte das Trikot zur Katastrophe werden, denn viele Fans kündigen an, das Trikot nicht zu kaufen und boykottieren zu wollen. Das einzig positive für die Bayern-Fans: die Hoffnung, dass das Trikot aus der „Distanz besser aussieht als aus der Nähe.“

Auch das Frauenteam wird mit dem neuen Dress spielen. Es läuft am 6. September gegen Bayer Leverkusen im Eröffnungsspiel der Bundesligasaison in der Allianz Arena zum ersten Mal darin auf. (sid/vb)