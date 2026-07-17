Droht dem FC Bayern der Abgang eines Superstars? Frankreichs Zauberfuß Michael Olise soll bei der WM im Mannschaftskreis von Les Bleus den Wunsch geäußert haben, im Sommer zu Real Madrid zu wechseln. Er sei „fest entschlossen“, berichtet die französische Sportzeitung L'Équipe.

Demnach habe sich der 24-Jährige bei seinen Kollegen über die Königlichen informiert. Sein Münchner Mitspieler Dayot Upamecano versuche jedoch, heißt es, Olise von einem Verbleib bei den Bayern zu überzeugen. Sky berichtete vor dem Spiel um Platz drei der Franzosen gegen England am Samstag (23.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) entgegen der Meldung aus Frankreich, dass Olise den Münchner Verantwortlichen signalisiert habe, bleiben zu wollen.

Olise bleibt, zumindest laut Vertrag

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In den vergangenen Wochen hatte der deutsche Rekordmeister ohnehin mehrmals betont, dass der französische Nationalspieler unverkäuflich sei. Sein Vertrag läuft bis 2029. Eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht. Der Marktwert von Olise wird auf rund 150 Millionen Euro geschätzt. Sollten die Bayern doch noch umdenken, wäre eine Ablöse von weit über 200 Millionen Euro nicht unrealistisch.

Michael Olise (r.) feiert sein Tor. IMAGO/Lev Radin

Die Spekulationen um einen Wechsel von Olise zu Real waren in diesem Sommer schon einige Male aufgekommen. Die Königlichen hatten vor der WM deshalb sogar offiziell klargestellt, „dass weder direkter noch indirekter Kontakt zu dem genannten Fußballer, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld bestanden hat“. Vielmehr unterstrich der Klub „die ausgezeichneten Beziehungen“ zum FC Bayern.

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Abgesehen von einem enttäuschenden Auftritt im Halbfinale gegen Spanien (0:2) hatte sich Olise bei der Weltmeisterschaft noch mehr ins Rampenlicht gespielt. Der Münchner war an der Seite von Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé der Unterschiedsspieler von Les Bleus. Beide bildeten bis zum Halbfinale ein kongeniales Duo. Bald auch bei Real Madrid? (sid/mkw)