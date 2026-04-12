Bayern-Star Musiala kontert Kahn: „Auf jeden Fall will ich zur WM!“

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala kann dem Vorschlag von Oliver Kahn, auf eine Teilnahme an der WM 2026 zu verzichten, nichts abgewinnen. „Für mich eigentlich nicht, nein. Auf jeden Fall will ich zur WM gehen“, sagte Musiala nach dem 5:0 beim FC St. Pauli am Sky-Mikrofon.

Kahn, ehemaliger Münchner Vorstandsboss, hatte zuvor im Sky-Talk „Triple“ empfohlen, der 23-Jährige solle auf das Turnier verzichten und stattdessen an seiner Form arbeiten. „Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein“, hatte Kahn gesagt.

Bayern-Star Jamal Musiala will unbedingt zur WM

Musiala, der sich im Sommer das Wadenbein gebrochen hatte und sich noch im Formaufbau befindet, ging gelassen damit um. „Ich habe jetzt nicht genau gelesen, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall will ich hingehen“, sagte er. Er wolle in der restlichen Saison „alles tun“, um mit den Münchnern erfolgreich zu sein: „Und dann ist mein Fokus, dem Land und der Mannschaft zu helfen.“

In Hamburg hatte Musiala mit seinem Tor zum 1:0 (9.) und einer Vorlage selbst gute Argumente geliefert. Es war sein Beitrag zum Saisontor-Rekord der Bayern, die mit nun 105 Treffern die Bestmarke von 1972 übertrafen.

Kimmich lobt: Entwicklung und Mindset im Fokus

„Man merkt, wenn er kontinuierlich bei uns im Training dabei ist und seine Spiele bekommt, hat er immer seine Scorer so wie heute“, lobte Bayern-Profi Joshua Kimmich. „Natürlich ist es noch ein Weg, beständig diese Leistung alle drei Tage bringen zu können. Ich merke aber, dass sich sein Mindset gerade etwas verändert hat, er wird jetzt positiver.“

Auch Musiala sieht sich auf dem richtigen Weg zurück zu alter Stärke. „Jede Minute, die ich nehmen kann, wo ich Gefühl in den Fuß, in die Beine wieder reinbekomme, tut mir gut“, sagte er. Er habe einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn noch weitere folgen müssten. Am Anfang sei es auch Kopfsache gewesen: „Jetzt fühle ich, dass mein Fuß viel freier wird.“ Er fühle sich „viel, viel besser als vor einem Monat“.

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Für Musiala und die Münchner steht als Nächstes das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid an. „Unser Mindset muss positiv sein“, sagte der Offensivspieler mit Blick auf die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) knapp. Das Hinspiel im Bernabéu hatten die Bayern 2:1 gewonnen. (sid/dj)