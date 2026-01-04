„Das Versprechen“: Bayern-Star veröffentlicht emotionalen Song

Vom Fußballplatz ans Mikrofon: Bayerns Starstürmer Luis Díaz hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht. Über den Jahreswechsel teilte der Kolumbianer ein entsprechendes Musikvideo auf Instagram. In „La Promesa“ – das Versprechen – geht es um Díaz‘ schweren Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum Profifußballer.

„Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens, dem aufrichtigsten Dank“, schrieb der 28-Jährige zu dem Video: „Es ist das Ergebnis eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gewirkt hat und auf dem meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat. Alles, was ich bin, und alles, was ich heute habe, verdanke ich dem.“

Díaz singt über ein Versprechen an seine Familie

Im Mittelpunkt des emotionalen Songs, den Luis Díaz zusammen mit den kolumbianischen Künstlern Juanda Iriarte und Nelsen veröffentlichte, steht ein Versprechen, welches der Fußballer seiner Familie gemacht hatte. „Ich bitte Gott, dass er mich nicht verlässt und dass er mich erleuchtet“, singt Díaz: „Denn ich will nicht das Versprechen brechen, das ich meiner Familie gemacht habe, dass ich ihr schon bald ein Häuschen kaufen würde.“

In dem Video sind neben Díaz‘ Frau Gera, seinen beiden Töchtern und seinen Eltern auch Höhepunkte aus seinen Spielen für die kolumbianische Nationalmannschaft, den FC Liverpool und den FC Bayern zu sehen.

„Gott sei Dank habe ich es geschafft“, singt Luis Díaz am Ende des Liedes: „Ich habe das kleine Haus gekauft. Ich habe nicht daran geglaubt, aber ich habe mich selbst übertroffen. Ich habe meine Familie aus dem Viertel herausgeholt. Weil ich still und leise gearbeitet habe.“ (sid/lam)