Bayern-Star fordert XXL-Gehalt: Nächster Vertrags-Zoff in München?

Droht dem FC Bayern der nächste lange Vertragspoker? Wie Sportvorstand Max Eberl bestätigte, stocken die Verhandlungen über eine Verlängerung mit Konrad Laimer. „Wir würde gerne mit Konny verlängern. Gespräche gab es, momentan ruht’s“, sagte Eberl vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Der Österreicher, seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein aktueller Vertrag läuft jedoch im Sommer 2027 aus. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass Laimers hohe Gehaltsforderungen die Gespräche erschweren würden.

Eberl über Konrad Laimer: „extrem happy“, dass er da ist

„Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Momentan tun sie das nicht, aber das ist auch nicht schlimm“, sagte Eberl, der vor kurzem nach langen Verhandlungen den Vertrag mit Abwehrchef Dayot Upamecano verlängert hatte.

Die Bayern seien „extrem happy“, dass Laimer, der zuletzt mit einem Muskelfaserriss ausgefallen war, „da ist, dass er wieder gesund ist und dass er jetzt für die Spiele zur Verfügung steht“, betonte Eberl: „Darüber würde ich gerne reden.“ (sid/trh)