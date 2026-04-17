Kuriose Doppelrolle: Bayern-Spielerin scoutet nebenbei Männer

Für die Fußballerinnen auf dem Platz, für die Fußballer mit bestens geschultem Auge auf der Tribüne oder beim Videostudium: Die ehemalige schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson arbeitet als Teilzeit-Kraft in der Scoutingabteilung des FC Bayern – für die Männer, wie die Verteidigerin der Münchner Double-Gewinnerinnen (Vertrag bis 2028) verriet.

„Vor fast genau einem Jahr erhielt ich eine E-Mail von einem Mitarbeiter des Vereins, der mir unbekannt war“, berichtete die 32-Jährige am Rande des Champions-League-Spiels der Bayern gegen Real Madrid im skandinavischen Sender Viaplay. Bei dem Anrufer habe es sich um Chefscout Christoph Kresse gehandelt, „der mich fragte, ob ich Interesse hätte, im Scouting-Bereich zu arbeiten“.

Das tut sie inzwischen – bei den Männern. Spielerinnen zu sichten, würde sie als „großen Interessenkonflikt“ betrachten. Mit der neuen Aufgabe fühle sie sich sehr wohl. Zuständig ist sie aber nicht wie zu vermuten für Skandinavien, sondern für „den südamerikanischen Markt“.

Magdalena Eriksson spielt und scoutet für FC Bayern

Klubdirektorin Bianca Rech bestätigte Erikssons Engagement „Es ist uns wichtig und wir fördern es, wenn sich Spielerinnen während ihrer aktiven Karriere bereits intensiv Gedanken über die Zeit danach machen“, sagte sie, „mit diesem Ziel haben wir auch vor zwei Jahren unser Mentoring-Programm ‚EmpowerHer‘ gestartet, bei dem wir die Spielerinnen mit Mentorinnen und Mentoren aus der freien Wirtschaft vernetzen.“

Eriksson sei „eine professionelle Persönlichkeit auf und neben dem Platz“, betonte Rech, „wir wissen schon lange, wie gut Magda auch im taktischen Bereich ist oder darin, Stärken von Spielerinnen und Spielern zu erkennen und zu analysieren. Daher freut es uns sehr für sie, dass sie sich hier zusätzliches Wissen aneignet.“

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Einen ähnlichen Weg seien bereits „viele andere Spielerinnen beim FC Bayern gegangen, in ganz unterschiedlichen Bereichen“, meinte Rech, die selbst für die Münchnerinnen spielte. Sie verwies auf Beispiele wie Nina Aigner, Nicole Rolser, Kathleen Krüger, Jana Kappes oder Clara Schöne, „um nur ein paar wenige zu nennen“. (sid/dj)