Der FC Bayern startet mit einem deutlichen 5:1 gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Josha Vagnoman erlebt dabei einen Abend mit Höhen und Tiefen.

Die Bayern-Profis jubeln auf dem Rasen, ein gewohntes Bild in der Bundesliga. Mit einem 5:1-Erfolg gegen Stuttgart hat der Rekordmeister die neue Saison eröffnet. IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern hat die 64. Bundesliga-Saison trotz kleinerer Wackler mit einem standesgemäßen Sieg eröffnet. Der Double-Gewinner bezwang den lange aufmüpfigen VfB Stuttgart vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp bei strömendem Regen in München mit 5:1 (1:0). Im Mittelpunkt stand dabei auch ein gebürtiger Hamburger.

Abwehrchef Dayot Upamecano (21.) brachte den Rekordmeister früh in Führung, doch auch die Gäste aus Stuttgart spielten lange Zeit sehr ordentlich mit. Dem Hamburger und ehemaligen HSV-Profi Josha Vagnoman gelang zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar der Ausgleich (52.). Die Freude darüber währte allerdings nur kurz.

Deutlich wurde es für Stuttgart erst kurz vor Schluss

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Die Bayern drehten nach dem Rückschlag auf und ließen kräftig die Muskeln spielen. Michael Olise sorgte nur wenig später für die erneute Führung (55.). Dann stand Vagnoman wieder im Mittelpunkt – diesmal allerdings unfreiwillig. Mit einem Eigentor zum 3:1 (57.) brachte er die Münchner endgültig auf die Siegerstraße. Aleksandar Pavlovic (82.) und Luis Díaz (90.+2) erhöhten in der Schlussphase noch auf 5:1.

Neuer ist zufrieden, Kimmich sieht es kritischer

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„Wir haben von Anfang bis Ende alles gegeben. Wir machen immer weiter, hören nicht auf und machen unsere Tore“, sagte Aleksandar Pavlovic bei Sky. Manuel Neuer sprach von einem „sehr ordentlichen“ Auftritt. Kapitän Joshua Kimmich war bei Sat.1 etwas kritischer und gab zu: „In den ersten 25 Minuten war der VfB ein bisschen präsenter.“

Am Ende zeichnete das Ergebnis jedoch ein deutlich anderes Bild. Mit dem klaren Erfolg starten die Bayern standesgemäß in die neue Saison und stehen zum Auftakt gleich wieder an der Spitze der Bundesliga-Tabelle.