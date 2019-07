Bayern-Schreck geht nach England: Heidenheim bekommt Rekordablöse für Shootingstar

Köln -

Der Transfermarkt schläft nie – schon gar nicht in der Sommer-Transferperiode, in der alle Vereine nach Verstärkungen suchen, um besser abzuschneiden als im Vorjahr.

Die teuersten Fußball-Transfers aller Zeiten: Hier lesen!

Welche Spieler die Top-Vereine bereits im Blick haben, und welche Deals schon fix sind, lesen Sie hier in unserem Transfer-Ticker!

Robert Glatzel wechselt für Rekordablöse zu Cardiff City



Premier-League-Absteiger Cardiff City hat Angreifer Robert Glatzel vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim verpflichtet. Die Ablösesumme soll rund sechs Millionen Euro betragen - der mit Abstand höchste Transfererlös in der Vereinsgeschichte des FCH. Konkrete Angaben machte der Klub nicht. Glatzels Vertrag in Heidenheim wäre noch bis zum Ende dieser Saison gültig gewesen.



In der vergangenen Saison erzielte der Mittelstürmer in 29 Einsätzen 17 Tore für den FCH. Für Aufsehen sorgten vor allem seine drei Treffer bei der unglücklichen 4:5-Niederlage des FCH bei Bayern München im April. Zu seinem Wechsel in die walisische Hauptstadt sagt der 25-Jährige: „Auf der Insel in der Championship Fußball spielen zu dürfen, ist eine riesige Chance für mich.“

Bayer 04 holt U21-Nationalspieler Amiri für elf Millionen Euro

Nadiem Amiri bei der U21-EM in Italien. AP Foto:

Im Kampf um die Champions League rüstet Bayer Leverkusen weiter auf. Die Werkself hat Nadiem Amiri (22) aus Hoffenheim verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag. „Nadiem Amiri ist dank seiner Schnelligkeit, Zielstrebigkeit, seines ausgeprägten Zugs zum Tor und hervorragender technischer Fähigkeiten genau der Typ Spieler, den wir für unseren Kader noch gesucht haben“, so Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes. Der U21-Nationalspieler hatte in Hoffenheim eine Ausstiegsklausel für eine 14-Mio-Ablöse. Beide Klubs sollen sich letztlich auf elf Millionen Euro geeinigt haben.

Kevin-Prince Boateng kehrt wohl nicht zu Eintracht Frankfurt zurück

Eintracht Frankfurts Versuch, Kevin-Prince Boateng (32) zurückzuholen, droht zu scheitern. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat sich Boateng, der beim italienischen Fußball-Erstligisten Sassuolo Calcio noch bis 2021 unter Vertrag steht, mit Serie-A-Klub AC Florenz über einen Wechsel geeinigt.

Kevin-Prince Boateng wechselt vielleicht doch nicht zu Eintracht Frankfurt, sondern innerhalb von Italien. picture alliance/Marc Dominguez/ZUMA Wire/dpa

Foto:

Kevin-Prince Boateng, der bei Sassuolo vier Tore in 14 Spielen erzielt hatte, habe sich für die Fiorentina entschieden, da er in der Heimat seiner Ehefrau, dem italienischen Showgirl Melissa Satta (33), bleiben wolle, berichtete das Blatt.

Boateng hatte die Eintracht nach dem DFB-Pokalsieg 2018 Richtung Italien verlassen. Nach einem halben Jahr wurde Boateng an den FC Barcelona ausgeliehen, kam dort in der Rückrunde der vergangenen Saison jedoch nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze. Der spanische Meister verzichtete trotz Kaufoption aber auf eine feste Verpflichtung des Halbbruders von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng (30, Bayern München).

Kevin-Prince Boateng spielte in der Bundesliga außer für Frankfurt noch für Hertha BSC, Borussia Dortmund und Schalke 04.

Franck Ribéry vom FC Bayern München zu Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt prüft nach Informationen der „Bild“ eine Verpflichtung von Franck Ribéry (36). Der hessische Fußball-Bundesligist könnte dem früheren Bayern-Star demnach einen stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag anbieten und habe eine entsprechende Anfrage an die Berater des Franzosen gerichtet.

Ribéry bestätigte nur „viele Angebote“. Er sei „immer noch heiß auf Fußball“ und werde bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Die Eintracht dementierte derweil ein Interesse am Franzosen. Wie Jan Strasheim, Leiter Medien und Kommunikation, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beschäftige sich die Eintracht „nicht mit einer Verpflichtung von Franck Ribéry“

Bleibt Franck Ribery der Bundesliga erhalten? Der Star des FC Bayern München soll angeblich das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben. dpa Foto:

Der Mittelfeldspieler hatte nach zwölf Jahren beim deutschen Fußball-Rekordmeister keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien. Aber auch Clubs in England und Italien sollen Interesse an Ribéry haben.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte zuletzt nach den Abgängen der Offensivspieler Luka Jovic und Sébastien Haller weitere Transfers angekündigt. Für Haller und Jovic hatte die Eintracht insgesamt rund 100 Millionen Euro an Ablösesummen kassiert.

HSV holt Xavier Amaechi vom FC Arsenal

Wenige Stunden vor dem ersten Saisonspiel hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV die Verpflichtung von Offensivspieler Xavier Amaechi bekannt gegeben. Der 18 Jahre alte Außenbahnspieler kommt aus der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal aus London und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, teilte der Verein am Sonntag mit.

Der auch von anderen Clubs umworbene Amaechi gilt in England als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Auch dem FC Bayern München wurde ein gesteigertes Interesse nachgesagt. Die Ablösesumme liegt laut Medienberichten bei 2,5 Millionen Euro.

Amaechi ist der elfte Neuzugang für das Team von Trainer Dieter Hecking. Für das Auftaktspiel am frühen Nachmittag gegen Darmstadt 98 kam ein Einsatz des Stürmers nicht mehr in Frage. Möglicherweise gibt er im zweiten Saisonspiel am 5. August in der Partie beim 1. FC Nürnberg.

(dpa/sid/red)