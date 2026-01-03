Er ist erst 18: FC Bayern verkündet überraschenden Transfer

Bayern München hat von einer Kooperation Gebrauch gemacht und den erst 18 Jahre alten Bara Sapoko Ndiaye bis zum Ende der Saison unter Vertrag genommen.

Der junge Offensivspieler kommt per Leihe von den Gambino Stars Africa, einer Fußballakademie in Gambia, nach München. Die Akademie ist Kooperationspartner von Red&Gold Football, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem MLS-Klub Los Angeles FC.

„Ziel der Kooperation ist die Förderung junger Talente und ihre verantwortungsvolle Begleitung in den professionellen Fußball. Red&Gold Football bietet dafür eine integrierte, einzigartige globale Plattform. Die sportliche wie persönliche Förderung des einzelnen Talents vereint hochqualifizierte Expertise lokaler Partner mit dem international anerkannten Ausbildungs-Know-how des FC Bayern und von LAFC“, so die Beschreibung der Zusammenarbeit.

Ndiaye spielte bereits gegen die Bayern

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, steigt Ndiaye wegen einer kleinen Blessur erst nach dem Trainingsauftakt an diesem Wochenende ins Mannschaftstraining der Profis von Trainer Vincent Kompany ein.

Im Sommer war das Talent in seiner Zeit als Testspieler beim Grasshopper Club Zürich bereits in einem Vorbereitungsspiel gegen den FC Bayern zum Einsatz gekommen. Dabei absolvierte er eine komplette Halbzeit und konnte sich allem Anschein nach bei den Bayern-Verantwortlichen empfehlen. München gewann das Spiel zwar mit 2:1, mit Ndiaye auf dem Platz gelang jedoch nur den Schweizern ein Tor. (sid/lam)