Bayern-Präsident im Interview: Hoeneß: „Ich verspüre Genugtuung"

München -

Der FC Bayern München überwintert mit elf Punkten Vorsprung auf Platz eins der Bundesliga. Kein Wunder, dass Präsident Uli Hoeneß zufrieden auf die vergangenen Monate zurück blickt (hier nochmal die Kritik von Jupp Heynckes an Bayerns Transferpolitik lesen). Im EXPRESS spricht der 65-Jährige über die sportliche Entwicklung, die Trainerfrage – und sein Weihnachtsfest.

Wie werden Sie die Feiertage verbringen?

Weihnachten ist bei uns immer ein Fest der Familie. Unsere Kinder und unsere Enkel werden alle am Wochenende eintreffen, sodass wir Full House haben. Wir haben einen großen Tannenbaum vor dem Haus und ich habe meine Frau nicht davon abbringen können, auch noch einen Baum ins Wohnzimmer zu stellen. Sie hat gesagt: „Ins Haus gehört ein Tannenbaum!“

...der Baum vor Ihrem Haus soll 25 Meter hoch sein.

Das stimmt. Wir haben ihn mit sehr vielen Lampen schmücken lassen. Das haben Profis übernommen, ich hätte mir jetzt nicht zugetraut, in 25 Metern Höhe herumzuwerkeln. Das Schöne ist, dass sich so viele Menschen an diesem Baum erfreuen. Manchmal kommt ein richtiger Besucherstrom vorbei. Was ganz besonders nett ist: Wir haben auch unbekannterweise viele Briefe von Anwohnern auf der anderen Seite des Sees bekommen. Sie alle haben sich für das wunderschöne Spektakel bedankt.

Haben Sie bestimmte Traditionen an Heiligabend?

Am Heiligen Abend wird bei uns nicht groß gekocht. Meine Frau ist ja vorher schon die gesamte Woche damit beschäftigt, alles für die Ankunft der Kinder vorzubereiten. Deswegen gibt es dann am Heiligen Abend immer etwas Einfaches: Fondue, oder Nürnberger Rostbratwürste mit Sauerkraut, oder Wiener Würstel mit Kartoffelsalat. Hinzu kommen einige schöne Vorspeisen. Darum kümmere ich mich immer. Ich bin sozusagen der Chefeinkäufer an Weihnachten. Und dann wird geredet und geredet. Wir schauen auch sehr viele DVDs von Liveauftritten unterschiedlicher Künstler. Wir haben eine richtige Sammlung. Da sind Konzerte dabei von Rod Stewart, oder Lionel Richie, oder Eros Ramazzotti und Elton John. Von Zucchero ist auch ein Traumkonzert in der Royal Albert Hall dabei. Das hat uns so gut gefallen, dass wir vor einigen Jahren entschieden haben: Wenn er noch einmal in die Royal Albert Hall kommt, dann fahren wir dorthin – und das haben wir dann auch so gemacht.

Erinnern Sie sich an das schönste Weihnachtsgeschenk jemals?

Das schönste Weihnachtsgeschenk war für mich, als ich aus dem Gefängnis zurückkam und wieder das erste Weihnachten mit der Familie verbringen konnte. Damals war ich zwar sehr kaputt – ich hatte über 20 Kilogramm abgenommen. Aber es war das schönste Fest, denn es hat mir sehr viel Kraft gegeben.

Wenn Sie nun einen Wunsch frei hätten. Was wäre es?

Dass es gelänge, alle Kriege zu beenden. So dass alle Menschen ohne Angst leben könnten. Das ist das, was mich immer wieder betrübt. Wir feiern da unter dem Tannenbaum und nebenher siehst du diese schrecklichen Bilder aus Aleppo, oder Bilder von Flüchtlingen, die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll.

Die Rückholaktion von Jupp Heynckes erwies sich für Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge (l.) als Glücksgriff. dpa Foto:

Was muss 2018 um diese Zeit passiert sein, damit Sie sagen würden: „Das war ein gutes Jahr“?

Ich mache das nicht so direkt von den sportlichen Erfolgen abhängig. Von einem Triple, oder Double, oder einer Basketballmeisterschaft. Sondern ich sage, ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Mannschaften den Zuschauern Spaß gemacht haben.

Für viele Fans wäre es schön, wenn Jupp Heynckes um ein Jahr verlängern würde...

Ich möchte da nicht zu viel Druck ausüben. Ich habe immer gesagt, jetzt soll erst einmal die Vorrunde zu Ende gespielt werden, und dann soll Jupp in Ruhe zu seiner Frau und seinem Cando gehen und sich erholen. Da will ich auch gar kein Fass mehr aufmachen. Wir feiern jetzt erst einmal alle schön Weihnachten und Silvester und dann werden wir uns zu Beginn des kommenden Jahres mit dem Thema befassen und Entscheidungen treffen.

Das heißt, Sie denken momentan noch über keine Alternativen nach?

Ich kann nur für mich sprechen und Gedanken sind frei. Ich beschäftige mich momentan gedanklich mit gar keinem Trainer. Das sehe ich auch nicht so dramatisch. Es gibt ja zur Zeit – außer Thomas Tuchel – keinen Trainer, der frei ist. Vielmehr genieße ich die jetzige Zeit. Wir hatten harte Zeiten bis zum Oktober, wo man nicht mehr genau wusste, wie die Saisonziele überhaupt erreicht werden können. Und jetzt haben wir innerhalb von zehn Wochen den ganzen Laden aufgemischt und haben wieder die Pole Position erreicht. Ich habe nun für mich beschlossen, dass ich das erst einmal genieße. Wenn dann am 10. Januar die Urlaubszeit rum ist, wird man sich wieder Gedanken machen.

Ist das Kräfteverhältnis in der Liga wiederhergestellt?

Ich sehe das so: Einige haben zwischenzeitlich nicht gemerkt, dass nicht die anderen so viel besser geworden waren, sondern wir schwächer. Ich habe mich wahnsinnig über die Berichte geärgert, dass die Wachablösung im deutschen Fußball jetzt vonstatten gehen solle. Es hieß: „Der FC Bayern hat einen alten Präsidenten, einen alten Vorstandsvorsitzenden, holt jetzt auch noch einen uralten Trainer und es kommt auch noch der uralte Arzt hinzu.“ Da gibt es schon eine gewisse Genugtuung, dass wir jetzt an Weihnachten zu unserer Stärke zurückgefunden haben. Ich weiß nicht, ob Sie die Filmreihe „Der große Bellheim“ kennen. Sie hat mir sehr gefallen. Die Filme erzählen von vier älteren Männern, die sich dazu entschlossen haben, ein marodes Kaufhaus wieder auf Vordermann zu bringen. Und am Ende hat genau das funktioniert und es war das blühendste Kaufhaus der Stadt. Vor langer Zeit habe ich gesagt, dass es ein Traum wäre das in den Fußball zu übertragen. Und das haben wir schon ganz gut geschafft. Aber das Wichtigste in der Erzählung war, dass es den vier Herren gelungen ist, ihre Nachfolger einzubauen. Und das wird auch die Aufgabe von uns sein: In dem Erfolg, den wir jetzt haben, nicht zu vergessen, dass der Zahn der Zeit an uns nagt.