Bayern-Patzer & Hymnen-Wirbel: Viele Aufreger beim Bundesliga-Aufgalopp in München

Monatelang hatten die Fußball-Fans diesem Moment entgegengefiebert – am Freitagabend war es dann endlich so weit: Mit dem Spiel des Titelverteidigers FC Bayern gegen Hertha BSC startete die Bundesliga in ihre 57. Saison.

Und was war das für ein wilder Aufgalopp beim verrückten 2:2! Denn das Auftaktspiel hielt gleich mehrere Aufreger bereit. Mittendrin: Bayern-Schreck Dodi Lukebakio (21), Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski (30), ein deutscher Schmusesänger – und ein Star des FC Barcelona.

FC Bayern verpflichtet Philippe Coutinho

Aber der Reihe nach: Unmittelbar vor dem Anpfiff sorgte zunächst eine Transfer-Nachricht für Wirbel. So wurde bekannt, dass der Rekordmeister den Brasilianer Philippe Coutinho vom FC Barcelona auf Leihbasis verpflichtet (Lesen Sie hier alles zum spektakulären Deal).

Fans des FC Bayern crashen Nationalhymne von Nico Santos

Dann der nächste Aufreger: Bevor die Partie von Schiedsrichter Harm Osmers (34) angepfiffen wurde, stellten sich die Mannschaften noch für die Nationalhymne auf. Die wurde vom jungen deutschen Songwriter Nico Santos (26) gesungen. Für den gebürtigen Bremer eine große Ehre – der Auftritt in der Allianz-Arena vor 75.000 Zuschauern sollte ein großer Triumphzug werden.

Doch daraus wurde nichts. Denn schon nach einigen Zeilen zeigten große Teile der Bayern-Fans, was sie von der Darbietung des Schmuse-Sängers hielten: Sie stimmten lautstarke „FC Bayern, FC Bayern“-Sprechchöre an, welche Santos am Mikrofon fast übertönten.

Der Musiker ließ sich immerhin nichts anmerken und lächelte die Aktion souverän weg, bedankte sich artig bei den Zuschauern. Aber: Auch wenn der Sänger für seine Darbietung anschließend Applaus aus dem großen Rund erhielt – dieser Auftritt war für ihn ganz sicher einer der unangenehmeren Sorte.

Robert Lewandowski trifft doppelt, auch Bayern-Schreck Dodi Lukebakio schlägt zu

Auf dem Rasen schien zu Beginn dann auch alles wie erwartet zu verlaufen: Bayerns Tormaschine Lewandowski brachte den stark aufspielenden Favoriten auf Vorlage von Serge Gnabry in Führung (24.).



Doch dann erlebte der Rekordmeister ein bitteres Déjà-vu: Hertha-Neuzugang Lukebakio – in der Vorsaison für Fortuna Düsseldorf beim spektakulären 3:3 in der Allianz-Arena dreimal erfolgreich – zog einfach mal ab. Teamkollege Vedad Ibisevic fälschte unhaltbar für Manuel Neuer im Bayern-Tor ab – 1:1 (36.).



Hertha BSC dreht das Spiel beim FC Bayern München



Und es kam noch schlimmer für die Gastgeber: Herthas Marko Grujic umkurvte Neuer und schob zum 2:1 für die Berliner ein (39.). Zuvor waren der Serbe und Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard mit den Köpfen aneinandergerasselt. Beide mussten behandelt werden, sie konnten aber weitermachen.

Doch wie es sich für ein Bundesliga-Spektakel mittlerweile gehört, meldete sich dann auch noch der Kölner Keller: Per Video-Beweis wurde Grujic eines Fouls an Lewandowski überführt. Der Pole trat selbst an – und verwandelte sicher zum 2:2 (60.).

Es folgten wütende Angriffe der Hausherren. Doch die Berliner Defensive brachte das Ergebnis mit viel Kampf ins Ziel – und sorgte gleich im Premierenspiel der neuen Saison für die erste Überraschung. Für den neuen Berliner Trainer Ante Covic (43) war es zudem ein erfolgreiches Debüt auf der Hertha-Bank. Die Bayern wiederum gewannen erstmals seit elf Jahren ihr Auftaktmatch nicht.

Robert Lewandowski hadert mit Chancenverwertung des FC Bayern München

„Wir wissen das genau einzuordnen. Uns war klar, dass wir einige gute Momente im Spiel haben müssen und einige Momente überleben müssen. Der Elfmeter war sehr ärgerlich. Insgesamt, denke ich, geht das 2:2 aber in Ordnung“, kommentierte Covic.

Bayern-Torjäger Lewandowski meinte: „Ich denke, wir haben nicht schlecht gespielt. Wir hatten viele Chancen. Schade, dass wir sie nicht genutzt haben. Aber wir haben noch einen Punkt geholt.“ Hertha-Angreifer Ibisevic kommentierte: „Wenn man so ein Spiel abliefert und so viel investiert, will man auch gewinnen. Aber mit dem Punkt kann man leben.“

