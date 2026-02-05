Transfer nach Deadline Day! Bayern München gibt 30-Millionen-Mann ab

Auch nach dem Deadline Day in der Bundesliga am Montag gibt es noch einen Transfer: Der FC Bayern München gibt Außenverteidiger Sacha Boey Medienberichten zufolge an Galatasaray Istanbul ab.

Wie unter anderem der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der 25-jährige Franzose bis zum Sommer an seinen früheren Verein in der Türkei verliehen.

Das Geschäft soll laut Sky eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro beinhalten. Galatasaray übernimmt Boeys‘ Gehalt bis Ende Juni und zahlt demnach zwei Millionen Euro Leihgebühr. Die medizinische Untersuchung soll noch am Donnerstag stattfinden.

Bayern München verleiht Sacha Boey an Galatasaray

Die Bayern hatten Boey Ende Januar 2024 aus Istanbul verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Galatasaray selbst teilte mit, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus bezahlt haben. Die Bayern teilten keine Details zur Ablöse mit.

Boey hatte beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte sich in seinen zwei Jahren in München keinen Stammplatz erarbeiten. Der Deal ist möglich, weil das Wintertransferfenster in der Türkei noch einige Tage offen ist. (dpa/ea)