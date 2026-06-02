„Freue mich unglaublich“: Dante (42) kehrt nach elf Jahren zum FC Bayern zurück

2013 triumphierte er mit dem FC Bayern in der Champions League. Jetzt soll Dante den Münchner Nachwuchs auf die große Karriere vorbereiten. Der 42 Jahre alte Brasilianer kehrt elf Jahre nach seinem Abschied zum Rekordmeister zurück. Dante wird neuer Cheftrainer des FC Bayern II in der Regionalliga. Es ist die erste Trainerstation des einstigen Publikumslieblings. Vor wenigen Tagen beendete er seine Karriere bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1.

„Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein. Am Campus werden viele gute Talente ausgebildet, die sich bei den Amateuren erstmals im Männerfußball behaupten müssen. Bei diesem wichtigen Schritt wollen mein Trainerteam und ich sie bestmöglich begleiten“, sagte Dante, der die Nachfolge von Holger Seitz antritt. Start der Vorbereitung der Münchner U23 ist am 22. Juni.

Bayern München: Dante wird Trainer der zweiten Mannschaft

Herzlich willkommen zurück in München! ?#Dante kehrt zum #FCBayern zurück und wird zur kommenden Saison Cheftrainer der #FCBAmateure. ?



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Man sei „zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einem jungen Trainer, der selbst auf hohen Niveau Profi war, arbeiten wollen“, sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung bei den Bayern: „Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann.“ Der Abwehrspieler sei eine „Persönlichkeit“ und habe „bei all seinen Klubs immer auf und neben dem Platz Verantwortung übernommen“, hob auch Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, hervor.

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Dante hatte in den vergangenen Jahren parallel zu seiner Spielerkarriere auch seine Trainerausbildung vorangetrieben. Der frühere Nationalspieler, der mit vollem Namen Dante Bonfim Costa Santos heißt, spielte von 2012 bis 2015 bei den Bayern und gewann in dieser Zeit elf Titel, unter anderem das historische Triple 2013. Insgesamt absolvierte der Brasilianer mit dem markanten Lockenkopf 754 Spiele als Profi. Mit Nizza verhinderte Dante zu seinem Abschied in der Relegation noch einmal den Abstieg. (dpa/sil)