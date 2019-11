Bayern-JHV: Zum Hoeneß-Abschied gibt's erst Tränen – dann die Abrechnung

München -

„Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen: Das war’s. Ich habe fertig. Danke.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Uli Hoeneß (67) von den Mitgliedern des FC Bayern München.



Das Urgestein ist nicht mehr länger Präsident des Rekordmeisters, sein Nachfolger wird Herbert Hainer (65).



Uli Hoeneß poltert auf der Pressekonferenz

Im Zuge der Verabschiedung wurde die Jahreshauptversammlung ein emotionales Fest der Gefühle. Warme Abschiedsworte, herzliche Einspieler, ein Uli Hoeneß mit Tränen in den Augen. Doch kaum war die Versammlung vorbei, präsentierte Hoeneß wieder sein anderes Gesicht und polterte wie eh und je auf der Pressekonferenz: „Bis zu den Wortmeldungen war es eine super Veranstaltung. Und dann lässt man sich das von ein paar Krakelern – ich will nicht sagen alles kaputt machen – aber die ganze Sache beschädigen.“

Kritik an Hasan Salihamidzic

Einige Mitglieder hatten sich über den Umgang mit Ex-Trainer Niko Kovac, die Reisen ins Trainingslager nach Katar und auch über Sportdirektor Hasan Salihamidzic beschwert. Punkte, die dem scheidenden Präsidenten seinen Abschieds-Abend versauten: Ich habe mich heute so sauwohl gefühlt. Und dann kommen diese Wortmeldungen.“

Zu guter Letzt gab er den Kritikern noch einen Tipp mit auf den Weg: Wenn es den Leuten partout nicht gefällt bei uns, dann gibt es immer noch die Möglichkeit auszutreten.“

23:16 Uhr: Hoeneß bekommt ein großes Bild mit einem eingerahmten Trikot überreicht.

23:12 Uhr: Uli Hoeneß bekommt erneut Applaus. Hainer, neuer Präsident des FC Bayern, ernennt Hoeneß in seiner ersten Amtshandlung zum sechsten Ehrenpräsidenten des FC Bayern. Alle Mitarbeiter des FC Bayern tragen dabei rote Adidas-T-Shirts.

23:08 Uhr: In einem Einspieler bedanken sich Spieler, ehemalige Spieler, Funktionäre und Fans bei Uli Hoeneß für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für den Ruhestand. Jupp Heynckes sagt augenzwinkernd: „Wir haben das alle geschafft.“

23:06 Uhr: Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird Rein Hambrecht Singer gewählt.

23:04 Uhr: Die Wahl des Ehrenrats verläuft schnell und unkompliziert: Mit großer Mehrheit werden die vom Präsidium vorgeschlagenen Kandidaten durchgewunken.

22:55 Uhr: Auch Walter Menneckes wird als zweiter Vizepräsident im Amt bestätigt. Damit ist die Wahl des Präsidiums beendet.

22:51 Uhr: Dieter Mayer wird im Amt des ersten Vizepräsidenten bestätigt.

22:44 Uhr: Die Mitglieder haben entschieden: Herbert Hainer ist der neue Präsident des FC Bayern München.

22:04 Uhr: Herbert Hainer stellt sich den Mitgliedern vor. „Es ist mir eine riesige Ehre, dass ich mich heute um das Amt des Präsidenten des FC Bayern bewerben darf. Der FC Bayern ist der beste Verein der Welt.“

21:55 Uhr: Dreesen dreht sich zu Hoeneß und sagt: „Vielen Dank, dass du mich zum FC Bayern geholt hast.“ Hoeneß grinst und ist sichtlich gerührt.

21:40 Uhr: Dreesen verkündet einen Gesamtumsatz in Höhe von 750 Millionen Euro. „Wir haben einen absoluten Rekord erreicht.“ Was mit dem Geld passiert, deutet Dreesen direkt an: „Wir sind bereit, weiter zu investieren – auch noch mehr als in der Vergangenheit.“

Ein weiterer Hinweis auf eine Verpflichtung von Leroy Sane (23)?

21:36 Uhr: Jan-Christian Dreesen kommt auf die Bühne und verkündet grinsend: „Ich versuche mich kürzer zu halten.“ Rummenigge hatte eine Stunde lang gesprochen.

21:34 Uhr: Hoeneß greift sich das Mikrofon: „Lieber Karl-Heinz, vielen Dank für deinen Bericht und ich wusste gar nicht, dass du so emotional sein kannst.“ Beide lachen.

21:30 Uhr: Rummenigge bedankt sich in einer ausführlichen Rede bei Uli Hoeneß für 49 gemeinsame Jahre. „Du warst ein großartiger Spieler, ein grandioser Manager und ein stets hervorragender Präsident und Aufsichtsratschef. Es war mir eine Ehre. Mia san Uli". Hoeneß ist den Tränen nahe.

21:18 Uhr: Rummenigge appelliert, für Herbert Hainer, als neuen Präsidenten zu votieren. "Ich bin sicher, mit diesen Persönlichkeiten an der Spitze, braucht sich um die Zukunft unseres FC Bayern keiner Sorgen machen."

21:13 Uhr: Nun spricht Rummenigge über die Zukunft von Oliver Kahn. „Oliver wird uns bereichern. Wir werden gut zusammenarbeiten und ich freue mich darauf. Und Oliver wird dann in 2 Jahren mein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender werden. Er war auf dem Platz unser Titan. Und Sie wissen ja, Titan kann nicht rosten.“

20:58 Uhr: Dann holt Rummenigge die erste Überraschung des Abends raus: Hansi Flick bleibt bis mindestens Weihnachten Cheftrainer des FC Bayern München. „Wir vertrauen Hansi Flick.“

20:53 Uhr: „Ich glaube, dass die Trennung von Niko so seriös wie nur möglich abgelaufen ist. Ich möchte mich hier noch einmal ausdrücklich bei Niko und Robert bedanken“, greift Rummenigge die neuerliche Trennung von Cheftrainer Niko und Assistent Robert Kovac auf.

20:49 Uhr: Karl-Heinz Rummenigge spricht über die Neuzugänge und hält danach ein Plädoyer für Hasan Salihamidzic. „Ich finde die Philosophie von Hasan Salihamidzic, dass wir in unseren Kader auch eine Reihe von 18-, 19-, 20-jährige als Perspektivspieler integrieren müssen, absolut richtig." Weiter sagt Rummenigge: „Er ist ein guter Mitarbeiter und ich bin mir sicher, dass er in Zukunft noch viele Erfolge mit dem FC Bayern feiern wird.“

20:45 Uhr: Rummenigge bedankt sich ausführlich bei Rafinha und Mats Hummels, auch James Rodriguez bekommt ein kurzes Dankeschön. Renato Sanches und Marco Friedl wird alles Gute für die Zukunft gewünscht.

20:40 Uhr: Anschließend spricht Rummenigge über die jüngste Vergangenheit. Einzig mit dem Abschneiden in der Champions League, ist Rummenigge nicht einverstanden: „Im Rückspiel gegen Liverpool waren wir nicht mutig und offensiv genug.“

20:36 Uhr: Rummenigge bedankt sich bei Hoeneß, der dem jungen Lippstädter damals Mut gemacht hatte, bei den Bayern Durchhaltevermögen zu zeigen. „Keiner hatte mir beim FC Bayern eine Karriere zugetraut“, sagt Rummenigge und bedankt sich bei Hoeneß für dessen Zuspruch.

20:34 Uhr: „Diese Jahreshauptversammlung bedeutet eine große Veränderung in der Geschichte unseres Vereins“ sagt Karl-Heinz Rummenigge zu Beginn seiner Rede. Er spricht über die gemeinsame Zeit mit Uli Hoeneß, mit dem er sich als junger Spieler ein Zimmer geteilt hatte. Vor Respekt hätte er die ganze Zeit „keinen Mucks“ gemacht. Nun möchte er etwas sagen.

20:27 Uhr: Mit der Entlastung des Vorstandes beginnt die erste Abstimmung unter den 6.091 anwesenden Mitgliedern.

20:25 Uhr: Nun geht es mit einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weiter.

20:22 Uhr: Hoeneß bekommt ein großes Gemälde und einen Blumenstrauß überreicht. „Uli Hoeneß, du bist der beste Mann“ schallt es durch die Olympiahalle. „Nochmals vielen Dank für diese Zuneigung, ich schätze das sehr“, sagt Hoeneß abschließend.

20:18 Uhr: Hoeneß verbeugt sich mehrfach vor dem Publikum.

20:16 Uhr: „Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken“, sagt Hoeneß zum Publikum. „Sie haben mich 50 Jahre und mehr begleitet. Sie haben mir Freude gemacht, mich unterstützt, uns unterstützt. Sie haben mir das Leben schöner gemacht. Ich möchte mich nicht nur bei Ihnen, bei meiner Familie, bei meinen Mitarbeitern sehr herzlich bedanken. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen: Das war´s, ich habe fertig – Danke!“

20:13 Uhr: Nun kommt Hoeneß auf die Gegenwart zu sprechen und beschwört seine Nachfolger. „Es ist eine wunderbare Sache, dass wir für den Posten des Präsidenten eine Persönlichkeit wie Herbert Hainer gefunden haben.“ Auch Hasan Salihamidzic bekommt lobende Worte für seinen Transfer von Alphonso Davies.

20:09 Uhr: Auch über die Zeit als Anfänger im Bayern-Management berichtet der Bayern-Boss. Über die damals schlechte Finanzlage sagt Hoeneß: „Das große Glück war, dass wir Karl-Heinz Rummenigge hatten.“ Hoeneß wendet sich zu seinem Kompagnon: „Den konnten wir nach Mailand verkaufen." Wieder gibt es schallendes Gelächter.

20:04 Uhr: Hoeneß erzählt eine Anekdote über seine Zeit bei den Bayern. Als er den Namen des 1. FC Nürnberg erwähnt, gellen „Pfui“-Schreie durch das Publikum. Hoeneß lacht und erwidert: „Es war ein kleiner schwarzer Fleck in der Gegend“ und erntet Lacher.

20:00 Uhr: Hoeneß kehrt zurück ans Rednerpult und bedankt sich bei Mannschaft und Trainer für den Erfolg gegen Dortmund. „Hansi Flick, unsere Mannschaft, hat Dortmund attackiert, dominiert und zum Schluss deklassiert. Das hat mir gut gefallen“, sagt Hoeneß. Von den Rängen kommt Beifall.

19:59 Uhr: Zum Abschluss seiner Rede wendet sich Mennekes an Uli Hoeneß: „Schade, dass du gehst. Es war mir eine Ehre!“

19:38 Uhr: Nach Dr. Dieter Mayer kommt Walter Mennekes auf die Bühne und referiert über das sportliche Abschneiden der einzelnen Abteilungen.

19:32 Uhr: Die Spekulationen um einen Sane-Transfers werden durch das rege City-Interesse am spanischen Flügelspieler Mikel Oyarzabal angeheizt, der bei Real Sociedad zu überzeugen weiß. Er könnte den deutschen Nationalspieler ersetzen.

19:23 Uhr: Der Vorstellung des positiven wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hängt der zuständige Funktionär Dieter Mayer die Bemerkung an, „dass damit eventuell der ein oder andere Topstar für den Verein begeistert“ werden könne. Deutet sich hier der Transfer von Leroy Sane (23) an? Viele Fans spekulieren über eine Verkündung eines Transfers am Ende der Versammlung.

19:16 Uhr: Hoeneß verließt die Tagesordnung.

6. Wahl des Präsidiums

7. Wahl des Ehrenrates

8. Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

9. Verschiedenes

19:13 Uhr: Hoeneß begrüßt die anwesenden Vereinsfunktionäre. Auch für Oliver Kahn, der Vorstandschef werden soll, gibt es tosenden Beifall. „Da hast du viel Arbeit vor dir, um den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden“, zwinkert Hoeneß dem ehemaligen Torwart zu.

19:10 Uhr: „Vielen Dank für den wunderschönen Abend. Vielen Dank für die gelungene Überraschung“ sagt Hoeneß zu Beginn. „Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier sein darf.“ Hoeneß spricht seine Zeit um die Gefängnisstrafe an. Er sei vor Haftantritt am Zweifeln gewesen, ob er zur damaligen Jahreshauptversammlung kommen solle. Hoeneß hatte für sein Erscheinen jedoch viel Applaus geerntet. „Sie haben mir wunderschöne Jahre geschenkt“, wendet sich Hoeneß an die Mitglieder.

19:07 Uhr: Arjen Robben und Franck Ribery betreten mit Meisterschale und DFB-Pokal die Bühne. Auch Marko Pesic der Basketballmannschaft kommt mit, im Arm den Pokal der Meisterschaft.

19:05 Uhr: Hoeneß kommt lange nicht zu Wort, der Applaus ebbt nicht ab. „Freunde, irgendwann müssen wir ja anfangen“, ruft Hoeneß in die Menge, doch jetzt werden Hoeneß-Sprechchöre angestimmt. Die ersten Tränen kullern beim Bayern-Boss.

19:02 Uhr: Mit den jüngsten Eindrücken vom 4:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund geht es nun in die Gegenwart. Uli Hoeneß tritt ans Rednerpult, die Olympiahalle erhebt sich. Hoeneß ist den Tränen nahe.

18:59 Uhr: Zu Beginn werden die wichtigsten Spielszenen des letzten Jahres eingespielt. Auch FCB-Damen, Amateure und die Basketballer werden gezeigt.

18:57 Uhr: Die Vereinsführung des FC Bayern München betritt die Bühne. Die Jahreshauptversammlung beginnt.