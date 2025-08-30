Rückkehr nach 410 Tagen: Oberdorf holt ersten Titel mit Bayern und verschuldet Elfer

Die Bayern-Fußballerinnen haben wie im Vorjahr den Supercup nach München geholt. Dank eines dominanten Auftritts gewannen die Doublesiegerinnen gegen Vizemeister VfL Wolfsburg verdient mit 4:2 (2:0).

Magdalena Eriksson (18. Minute), Jovana Damnjanovic (25.), Lea Schüller (72.) und Georgia Stanway (78./Foulelfmeter) erzielten die Bayern-Tore vor 16.933 Fans im Karlsruher BBBank Wildpark. Für den VfL trafen Vivien Endemann (58.) und Janina Minge (88./Foulelfmeter), Justine Kielland (76.) sah Gelb-Rot.

Nationalspielerin Lena Oberdorf gab nach ihrer Kreuzbandverletzung und 410 Tagen Pause ihr Comeback in einem Pflichtspiel, es war zugleich ihr erstes für den FC Bayern. Neu-Trainer José Barcala schickte die 23 Jahre alte Ex-Wolfsburgerin in der 62. Minute auf den Platz. Vor dem 2:4 verursachte die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin den Strafstoß mit einem Foul an Lineth Beerensteyn. (dpa/hen)