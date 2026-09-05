Der Bundestrainer ist derzeit auf Deutschland-Tour. Vor seiner ersten Kader-Nominierung reist er zu den Klubs. Herbert Hainer gefällt das.

Jürgen Klopp schickt sich an, die Herzen der deutschen Fußball-Fans wieder für die tief gefallene Nationalmannschaft zu begeistern - zumindest bei Herbert Hainer hat er das offenbar bereits vor seinem ersten Länderspiel geschafft.

„So aktiv wünsche ich mir einen Bundestrainer“, sagte der Präsident des FC Bayern in der „Bild“ über Klopps „Deutschland-Tour“ zu Vereinen und Spielern.

Bundestrainer Klopp auf Deutschland-Tour

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„Ich habe ihn vorletzten Samstag schon in Dortmund getroffen, dann Freitag bei uns im Stadion. Sonntag war er an der Säbener Straße, wo er sich mit Spielern und Vincent Kompany lange unterhalten hat. Danach hat er sich Augsburg gegen Schalke angeschaut“, zählte Hainer auf. Seine Worte können auch als Nachtreten gegen Vorgänger Julian Nagelsmann gewertet werden. Dem war als Bundestrainer u.a. vorgeworfen worden, sich zu selten in den Stadien und bei den Klubs blicken gelassen zu haben.

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Klopps Reise ging in Mainz und Frankfurt weiter, von Süd nach Nord tourt er vor seiner ersten Kader-Nominierung am 17. September durch die Republik.

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Er kann Aufbruchstimmung erzeugen und Spieler mitreißen. Das ist, was wir jetzt definitiv brauchen. Herbert Hainer

„Der enge Kontakt mit Trainern der Bundesliga-Vereine hilft, denn die sehen die Spieler jeden Tag, die können genau beurteilen, in welcher spielerischen und mentalen Verfassung die Spieler sind“, sagte Hainer und erläuterte: „Der Bundestrainer hat die Spieler ja maximal vierzehn Tage zusammen und dann gehen sie wieder alle zurück zu ihren Vereinen.“

Er sei der Meinung, ergänzte Hainer, „dass Jürgen Klopp eine gute Wahl ist“. Warum? „Er kann Aufbruchstimmung erzeugen und Spieler mitreißen. Das ist, was wir jetzt definitiv brauchen.“ (sid/mkw)