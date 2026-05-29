„Finale Verhandlungen“: Leverkusen holt Premier-League-Trainer

Bayer Leverkusen steht bei seiner Trainersuche nach Informationen des „Kicker“ in „konkreten finalen Verhandlungen“ mit Andoni Iraola vom englischen Premier-League-Klub AFC Bournemouth. Zuvor soll sich der andere Bayer-Kandidat Filipe Luis übereinstimmenden Medienberichten zufolge für AS Monaco entschieden haben.

Der 43 Jahre alte Spanier Iraola war drei Jahre Trainer in Bournemouth und führte den Club von der englischen Südküste in dieser Saison auf den sechsten Platz und damit erstmals in die Europa League. Iraolas Vertrag beim AFC läuft aus. Er hatte frühzeitig angekündigt, den Klub nach drei Jahren zu verlassen. In den ersten beiden Spielzeiten war Bournemouth unter ihm Zwölfter und Neunter geworden.

Wird Andoni Iraola neuer Leverkusen-Trainer?

Iraolas Nachfolger in Bournemouth wird der Ex-Leipzig-Trainer Marco Rose. Er hat in Südengland einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Unter Iraola hat Bournemouth von den letzten 18 Premier-League-Spielen keines verloren. Als Interessenten an dem Trainer galten zuletzt auch Crystal Palace und AC Milan.

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Bei Bayer ist bislang noch der Däne Kasper Hjulmand im Amt. Er hat trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags dem Vernehmen nach keine Zukunft in Leverkusen. Unter ihm hat die Mannschaft den Einzug in die Champions League verpasst und sich für die Europa League qualifiziert. (dpa/sil)