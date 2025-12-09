mopo plus logo
Barcelona-Trainer Hansi Flick lächelt auf der Pressekonferenz

Barcelona-Trainer Hansi Flick freut sich auf das Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Barça-Trainer Flick hat ein Problem: „Mein Enkel ist Eintracht-Fan“

Für Hansi Flick ist das anstehende Champions-League-Duell seines FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt keine alltägliche Partie.

„Eintracht ist schon was Besonderes. Ich habe da in der Nähe lange gearbeitet, wohne in der Nähe und mein Enkel ist Fan der Eintracht“, sagte der Ex-Bundestrainer vor dem Duell am Dienstag (21 Uhr/Prime Video).

Im schweren Bundesliga-Dämpfer, den die Eintracht mit dem 0:6 gegen RB Leipzig kassierte, sieht Flick keinen wirklichen Vorteil für sein Team. „Die Champions League ist anders. Alles, was vorher war, zählt nicht“, sagte der Trainer der Katalanen.

Flick fordert Spiel „auf unserem höchsten Level“

Der 60-Jährige schätzt Frankfurt als „eine sehr junge Mannschaft, der aktuell vielleicht eine gewisse Konstanz fehlt. Aber aufgrund der Qualität ihrer Spieler, aufgrund ihrer Intensität, ihres Tempos können sie Gegnern wirklich wehtun“, sagte Flick. Er forderte von Barca ein Spiel „auf unserem höchsten Level, dann haben wir eine Chance auf drei Punkte“, so Flick.

Der Tabellenführer der spanischen La Liga braucht in der europäischen Königsklasse einen Erfolg, um die Top-8 wieder in den Blick nehmen zu können. Zuletzt hatte das Barca-Team eine schmerzliche 0:3-Niederlage in der Champions League beim FC Chelsea kassiert. In der Liga gewann Barcelona am Samstag mit 5:3 bei Betis Sevilla. (sid/hmg)

