Der 96-Coach wird für seine Entscheidungen kritisiert. Bereits am Freitag gegen Nürnberg steht er massiv unter Druck.

Krisen-Stimmung in Hannover nach dem 2:2 zu Hause gegen den KSC! Von den ersten vier Zweitliga-Spielen haben die als Aufstiegs-Mitfavorit gestarteten Niedersachsen nur eines gewonnen. Ex-HSV-Coach Christian Titz steht durch diesen Fehlstart und durch die wiederholten Meinungsverschiedenheiten mit dem neuen Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt schon früh in dieser Saison unter Druck.

„Wir haben es in der ersten Hälfte verpasst, das Spiel zu entscheiden. Und dann kriegen wir noch spät den Ausgleich, das haben wir nicht gut verteidigt“, sagte 96-Trainer Titz dem NDR nach dem späten zweiten Karlsruher Treffer (86.). „In der zweiten Hälfte haben wir unsere Umschaltaktionen nicht sauber ausgespielt und mussten auch verletzungsbedingt mehrmals wechseln.“

Hannover 96: Titz verzichtet auf Ex-HSV-Profi Sahiti

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Trotz der benötigten Wechsel wartete einer vergeblich auf seinen ersten Einsatz für Hannover: Emir Sahiti, gerade vom HSV verpflichtet, musste 90 Minuten auf der Bank schmoren und ging nach dem Abpfiff sichtlich frustriert in die Kabine. „Emir ist erst kurz bei uns, deswegen haben wir uns für Husseyn Chakroun entschieden“, erklärte Titz.

Ex-HSV-Gespann auf der Hannoveraner Bank: Trainer Christian Titz (l.) und Sportvorstand Jonas Boldt IMAGO/Michael Taeger

Viele 96-Fans sehen die aktuellen Personalentscheidungen des Trainers kritisch. Marcel Hartel („Ich hatte noch Luft“) , Torschütze des 2:1, wurde früh ausgewechselt (61.). Zudem setzte Titz im Sturm nicht wie von Hannovers Oberboss Martin Kind gefordert auf Torjäger Benjamin Källman, auch Benedikt Pichler saß zunächst nur auf der Bank. Nach dem Abpfiff gab es von den Fans als Quittung ein Pfeifkonzert.

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Endspiel für Titz gegen Nürnberg?

Der Übungsleiter macht sich angreifbar – und könnte laut „Bild“ bereits am Freitag in Nürnberg vor einem Endspiel um seinen Job stehen. Ex-HSV-Boss Boldt sagte jedenfalls nach der KSC-Enttäuschung offiziell nichts. Platz 13 und acht Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Hertha entsprechen nicht den Ansprüchen bei 96.

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„Wenn es dann dazu käme, dass du acht, neun oder elf Punkte Rückstand hast, dann musst du glaube ich reagieren“, urteilte Sky-Experte Torsten Mattuschka über Titz, der jetzt dringend eine Trendwende braucht, um Hannover-Coach zu bleiben.