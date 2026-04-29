Balljunge legt sich mit Neuer an: So reagierte der Bayern-Torwart

Das Neun-Tore-Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am Dienstagabend in der Champions League sorgte nicht nur auf dem Spielfeld für Aufsehen: Als Bayern-Keeper Manuel Neuer einen Balljungen nach einem Ball fragte, hatte dieser andere Pläne, als der Bitte des Bayern-Stars nachzugehen.

Im Hinspiel des Königsklassen-Halbfinales besiegte PSG die Bayern nach neun (!) Toren mit 5:4. Die Experten des Abends waren sich nach der Partie aber einig: Das Aufeinandertreffen sei so chancenreich und von zwei derart starken Offensiven geprägt gewesen, dass es auch 9:9 hätte ausgehen können.

Video mit Neuer verbreitet sich in den sozialen Medien

Eine Situation abseits des Platzes sorgte dabei für Aufruhr. Videos aus dem Parc des Princes zeigen: Als Neuer einen Balljungen um das Leder bat, schaute dieser dem Bayern-Keeper erst provokant in die Augen und zog die Pille dann demonstrativ noch weiter vom Spielfeld weg.

Neuer versuchte zunächst, auf den Balljungen einzureden, winkte dann aber ab und wandte sich wieder dem Spiel zu. Die Szene, die „Prime Video“ auf Instagram mit den Worten „Das muss man sich erst mal gegen den GOAT Manuel Neuer trauen!“ postete, verbreitete sich rasant und sorgte online für ordentlich Furore. Fans kritisierten in den Kommentaren das unsportliche Verhalten des Jungen, der es offensichtlich mit PSG hielt, und forderten die UEFA zum Handeln auf. Ein User kommentierte scherzhaft: „Da hat aber jemand Glück, dass Oliver Kahn in Rente ist.“

Der Titel-Traum lebt weiter für Neuer und die Bayern

Fernab von diesem Vorfall darf Neuer mit den Bayern weiter vom Triple träumen. Der Ex-Nationalspieler hatte seinen Teamkollegen schon nach dem kurzzeitigen Spielstand von 2:5 ordentlich eingeheizt. „Ich habe daran geglaubt, dass wir hier doch noch etwas holen können, also mindestens das Ergebnis verbessern können“, sagte der 40-Jährige hinterher.

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Bayern-Trainer Vincent Kompany forderte die Fans nach dem Abpfiff für das Rückspiel am kommenden Mittwoch zu noch mehr Unterstützung auf: „Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen sogar noch mehr. Das ist das Einzige, worum ich bitten kann. Ich glaube, die Jungs geben immer alles, das haben die Fans auch gesehen heute.“