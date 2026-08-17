Noch am Freitag stand der 20-Jährige auf dem Platz. Nach einem Vorfall in einem Pool auf Sardinien ist der Zustand des Nichtschwimmers unbekannt.

Yael Trepy vom italienischen Serie-A-Klub Cagliari Calcio liegt nach einem Badeunfall auf Sardinien auf der Intensivstation. Der Verein teilte mit, der 20 Jahre alte Mittelstürmer aus Frankreich werde derzeit in einem Krankenhaus in der sardischen Stadt Sassari behandelt. Cagliari stehe in Kontakt mit der Klinik sowie der Familie des Spielers.

Trepy war Medienberichten zufolge am Wochenende in einem Swimmingpool einer Villa an der Costa Smeralda in Schwierigkeiten geraten.

Yael Trepy von Cagliari Calcio aus Pool gerettet

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Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, soll er nicht schwimmen können und in den tieferen Bereich des Beckens geraten sein. Er wurde demnach aus dem Wasser geholt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag spielte er noch

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Der Verein machte keine Angaben zum genauen Gesundheitszustand von Trepy und bat, die Privatsphäre des Spielers und seiner Familie zu respektieren. Cagliari kündigte an, über neue Entwicklungen zu informieren. Bei Instagram schrieb der Klub mit Herzen versehen: „Forza Yael, wir stehen alle hinter dir.“

Trepy, der in Frankreich geboren wurde, kam 2023 in die Jugendmannschaft von Cagliari, zuvor spielte er bei US Créteil-Lusitanos. Sein Debüt für die erste Mannschaft des Klubs gab der Stürmer Anfang des Jahres bei Cremonese und erzielte schon bei diesem Spiel seinen ersten Treffer. Erst am Freitag stand er noch in der Startelf beim Coppa-Italia-Sieg von Cagliari gegen Arezzo. (dpa/mkw)