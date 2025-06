„Baby Mister“: Italien-Klub macht es wie St. Pauli und sorgt für Aufsehen

Parma Calcio sorgt mit der offenbar geplanten Verpflichtung seines neuen Trainers für Aufsehen in der Serie A. Der erst 29 Jahre alte Spanier Carlos Cuesta soll Medienberichten zufolge die Verantwortung bei dem italienischen Klub übernehmen. Er wäre der jüngste Coach in der Fußball-Eliteliga des Landes seit mehr als 80 Jahren. Entsprechend bezeichnete die Gazzetta dello Sport ihn als „Baby Mister“.

Cuesta arbeite schon für Atlético, Juventus und Arsenal

Cuesta arbeitete bislang als Assistent von Mikel Arteta beim FC Arsenal und soll nun in Parma einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Vor seiner Anstellung in London sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer bei der U17 von Atlético Madrid sowie in der Jugend von Juventus Turin. Parmas bisheriger Chefcoach Cristian Chivu wechselt zu Inter Mailand als Nachfolger von Simone Inzaghi.

Cuesta wäre der Youngster unter den Coaches der Liga, aber nicht der jüngste in der Historie. Elio Loschi war 29 Jahre und neun Monate alt, als er 1939 den Serie-A-Klub Triestina anführte. Dass man mit einem jungen Trainer Erfolg haben kann, zeigte unter anderem der FC St. Pauli, als er den damals ebenfalls erst 29-jährigen Fabian Hürzeler zum Cheftrainer macht und anderthalb Jahre später mit ihm in die Bundesliga aufstieg. (sid/abl)