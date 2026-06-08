„Außerordentliche Dienste“: Klopp erhält Orden des britischen Königshauses

Jürgen Klopp hat in England längst Kultstatus erreicht. Nun wird der frühere Liverpool-Coach für seine Verdienste auf und neben dem Fußballplatz besonders geehrt. Die Auszeichnung zählt zu den höchsten, die Nicht-Briten erhalten können.

Der frühere Coach des FC Liverpool, Jürgen Klopp (58), hat einen Orden des britischen Königshauses erhalten. Wie Sportfive mitteilte, wurde die deutsche Trainerlegende für „außerordentliche Dienste am Fußball und seinem andauernden Beitrag für die Menschen in Liverpool" ehrenhalber zum Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) ernannt.

Die Auszeichnung ist knapp unterhalb des Ritterschlags angesiedelt. Nicht-Briten können aber nur ehrenhalber in den Orden aufgenommen werden. Sollte Klopp je noch in den Ritterstand erhoben werden, dürfte er daher den Titel „Sir" wohl nicht im Namen führen.

Wird Klopp sogar in der Ritterstand erhoben?

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Der gebürtigen Stuttgarter, der in der Bundesliga bereits den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund zu Erfolgen führte und inzwischen Globaler Fußballchef im Red Bull Kosmos ist, ist bereits Träger des Bundesverdienstordens.

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Dieser wurde ihm vor zwei Jahren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue überreicht.

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In Großbritannien werden die Orden durch Mitglieder der britischen Königsfamilie übergeben. Welcher Royal dafür zuständig ist und wo die Verleihung stattfinden wird, war zunächst nicht klar.