In das Team von Inter Miami reiht sich ein weiterer Topstar ein. Das Portfolio der Mannschaft aus Florida wird ablösefrei erweitert – um Casemiro.

Brasilianische und norwegische Spieler kämpfen im Strafraum vor dem Tor um den Ball. Mittendrin: Casemiro (Nummer 5) IMAGO / Anadolu Agency

Lionel Messi bekommt bei Inter Miami schlagkräftige Verstärkung: Der fünfmalige Champions-League-Sieger Casemiro wechselt zur Mannschaft des argentinischen Superstars in der MLS. Der 34 Jahre alte Brasilianer erhält in Florida einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027 mit einer Option bis 2029, wie der Klub mitteilte.

Für den defensiven Mittelfeldspieler wird keine Ablöse fällig. Casemiros Kontrakt war zuletzt beim englischen Rekordmeister Manchester United trotz starker Leistungen nicht verlängert worden. „Das Projekt, das mir der Klub vorgestellt hat, und der Einsatz aller Beteiligten, um mich hierher zu holen, bedeuten mir sehr viel“, sagte Casemiro.

Casemiro wechselt zu Inter Miami

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Seine erfolgreichste Zeit erlebte Casemiro, der mit der Seleção bei der WM im Achtelfinale an Norwegen (1:2) gescheitert war, bei Real Madrid. Mit den Königlichen gewann der Routinier fünf Mal die Königsklasse, ehe er 2022 nach England wechselte.

„Er ist ein Gewinner, der im Fußball bereits so viel erreicht hat“, sagte Mitbesitzer David Beckham: „Nach seiner außergewöhnlichen Karriere bei Real Madrid und Manchester United freue ich mich sehr, dass er sich entschieden hat, Miami zu seinem neuen Zuhause zu machen.“

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Casemiro ergänzt in Miami eine Riege alternder Stars. Neben Messi stehen bei Inter auch Luis Suárez und Rodrigo De Paul unter Vertrag. Nach der WM-Pause steigt der Klub in der Nacht zu Donnerstag wieder in den Ligabetrieb ein. Vor dem 16. Spieltag liegt Miami auf Rang zwei der Eastern Conference. (sid/mkw)