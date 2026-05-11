Später Ausgleich aberkannt: Arsenal-Gegner fordert VAR-Tonmitschnitt

Der stark abstiegsbedrohte Premier-League-Klub West Ham United will sich nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Arsenal an die Schiedsrichterorganisation PGMO (Professional Game Match Officials) wenden. Das berichten britische Medien übereinstimmend.

Laut dem Bericht will der Tabellen-18. West Ham gegenüber der PGMO seine Bedenken äußern und eine Erklärung der umstrittenen Entscheidung sowie den Tonmitschnitt des Gesprächs zwischen Schiedsrichter und Videoassistent anfordern.

Was war passiert? Die Hammers hatten in der siebten Minute der Nachspielzeit durch Callum Wilson den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Das Tor wurde jedoch nach VAR-Eingreifen einkassiert, weil West Hams Pablo den Arsenal-Keeper David Raya gefoult haben soll.

Arsenal nach VAR-Entscheidung in Pole-Position für den Liga-Titel

Die umstrittene Szene hat in England große Diskussionen ausgelöst. Beim 3:3 von Manchester City beim FC Everton vor einer Woche war in einer ähnlichen Situation anders entschieden worden. Manchester City muss im Titelrennen auf einen Ausrutscher von Arsenal hoffen und hätte von West Hams spätem Ausgleich profitiert.

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„Wenn ich West-Ham-Fan wäre oder tatsächlich auch Manchester-City-Fan, dann wäre ich wohl ein bisschen wütend, denn bei dieser Ecke wurde insgesamt sehr viel gefoult“, sagte Gary Lineker im Fußball-Podcast „The Rest is Football“. Co-Moderator Alan Shearer sagte: „Ich schätze, manche Leute werden denken, dass es ein Foul war, andere wiederum nicht. Und manche werden sich fragen: Wo zur Hölle bleibt die Einheitlichkeit? Weil wir so etwas praktisch jede Woche sehen.“

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Arsenal gewann die Partie mit 1:0 und baute den Vorsprung an der Spitze der Premier League auf fünf Punkte vor Manchester City aus, wobei die Cityzens ein Spiel weniger absolviert haben. Für West Ham, das einen Punkt Rückstand auf den Tabellen-17. Tottenham Hotspur hat, verschärfte sich die Situation. Die Spurs können am Montagabend mit einem Sieg gegen Leeds auf vier Punkte davonziehen und einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib machen. (dpa/vb)