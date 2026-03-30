Ablösefrei: Dieser Profi verlässt die Bayern nach drei Jahren

Raphaël Guerreiro hat beim FC Bayern München keine Zukunft über den Sommer hinaus. Wie der Rekordmeister mitteilte, haben sich beide Seiten darauf verständigt, den nach der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 32 Jahre alte portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt.

„Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung. Unter Trainer Vincent Kompany war Guerreiro zuletzt allerdings nur noch zweite Wahl.

FC Bayern: Guerreiro kam 2023 aus Dortmund

Nach drei erfolgreichen Jahren wird Raphaël Guerreiro den FC Bayern im Sommer verlassen. Bis dahin geben wir gemeinsam alles, um die Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden! ?⚪️?



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In 13 von 27 möglichen Ligaspielen kam der flexibel einsetzbare Allrounder in dieser Saison zum Einsatz. Dabei stand er durchschnittlich 42 Minuten auf dem Platz und stand viermal in der Startelf. In der laufenden Bundesligasaison konnte der Portugiese bislang drei Tore und zwei Vorlagen für sich verzeichnen.

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Aktuell steht Guerreiro bei insgesamt 89 Pflichtspielen für die Münchner, in denen er zwölf Tore und acht Vorlagen beisteuerte. Mit den Bayern gewann Guerreiro in der vergangenen Saison die Meisterschaft. Den größten Titel feierte er 2016, als er mit Portugal Europameister wurde. (dpa/lam)