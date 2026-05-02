mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
DFB-Spieler in einem Sammmelalbum von Panini vor der Übernahme von Topps

Ab 2031 werden die DFB-Sticker-Produkte nicht mehr von „Panini“ vertrieben, sondern von „Topps“. Foto: imago/MIS

Aus für Panini-Sticker! DFB schließt Millionen-Deal mit neuem Unternehmen

kommentar icon
arrow down

Der Deutsche Fußball-Bund hat einen neuen Millionen-Deal für den Vertrieb von Sammelkarten, Stickern und Sammelkartenspielen abgeschlossen. Ab dem Jahr 2031 wird das US-Unternehmen „Fanatics“ über seine Tochterfirma „Topps“ die Fan-Produkte für die deutsche Männer- und Frauen-Nationalmannschaft vertreiben.

Über Vertragsdetails wie die Laufzeit und das Finanzvolumen wurden keine Angaben gemacht. Nach Informationen der „Bild“ soll die Zusammenarbeit langfristig über mindestens zwei WM-Perioden angelegt sein. Dies würde die EM 2032 in Italien und der Türkei, die WM 2034 in Saudi-Arabien sowie die noch nicht vergebene Europameisterschaft 2036 und die Weltmeisterschaft 2038 umfassen.

Nach Panini: DFB freut sich auf Zusammenarbeit mit Topps

„Der DFB freut sich sehr über die Partnerschaft mit Fanatics im Bereich Sammlerstücke. Dies markiert ein aufregendes neues Kapitel unserer Zusammenarbeit. Die neuen Produkte bieten unglaubliche Innovationen, die den Stolz und die Tradition des deutschen Fußballs widerspiegeln“, wird Henning Wegter, Direktor Partnerschaften und Vertrieb beim DFB, in einer Unternehmens-Mitteilung der Amerikaner zitiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei einem Unfall verlor er beide Beine: Ex-Formel-1-Star Zanardi ist tot

Bis zum Beginn der neuen Partnerschaft können Fans die Sammlerstücke vor Weltmeisterschaften weiter bei Panini erwerben. Das italienische Unternehmen hatte bei der EM 1984 erstmals auch in Deutschland ein Sammelalbum in den Verkauf gebracht. Bei Europameisterschaften ist Topps bereits seit 2024 der Anbieter dieser Fan-Produkte. (mp/dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test